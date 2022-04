Sassari : Segregavano il figlio 11enne senza letto e bagno

Una punizione crudele, ha rinchiuso ildi 11 anni per lunghi periodi in un armadio buio,né. I genitori e la zia del bambino condannati a 8 anni di reclusione: una sentenza definitiva che pone fine all'orrore iniziato nell'estate del 2019 dalla casa familiare di Arzachena, in provincia di. La Suprema Corte ha confermato la struttura accusatoria emersa dal secondo grado di giudizio e ha convalidato la condanna a otto anni, emessa nel marzo dello scorso anno al termine del processo davanti alla Corte d'Appello di, che a sua volta aveva deciso di non modificare la sentenza emessa l'anno precedente dal GUP di Tempio Pausania.

I ricorsi dei tre imputati sono stati respinti dalla Suprema Corte, ritenendo valide le sentenze emesse dai precedenti gradi di giudizio, che non avevano neppure concesso le attenuanti ai parenti-aguzzini del minore. I genitori del minore e la zia, che ora si trovano in carcere, sono accusati di sequestro di persona e abusi psicologici e maltrattamenti del bambino, che all'epoca aveva 11 anni.

I fatti risalgono al 29 giugno 2019 quando il ragazzino aveva deciso di chiedere aiuto ai carabinieri componendo il numero 112 e chiedendo aiuto ai militari, perché non poteva chiamare la zia. Una volta lì, i militari hanno scoperto la tragica verità. Il ragazzino era rinchiuso in un armadio buio, senza letto e con solo un secchio a disposizione per i propri bisogni. Ascoltato con l'aiuto degli psicologi, il ragazzino ha raccontato di continui abusi psicologici, percosse e minacce. Il bambino è stato umiliato e picchiato con un tubo di gomma ma anche costretto ad ascoltare l'audio con voci spaventose, per poi essere segregato.

