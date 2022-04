GTA Online: approfitta dei bonus su una serie di attività

GTA$ e RP doppi in incarichi e sfide, aumenti di stipendio e bonus per associati e guardie e altro

Il mercato nero è in fermento e le attività criminali di GTA Online sono pronte a fare il botto questa settimana... Un po' come i dirigenti e il personale. GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X|S comprende laSelezione della carriera, in cui i nuovi giocatori (o chi vuole azzerare il proprio personaggio) possono entrare per scegliere il proprio percorso: dirigenti, biker, trafficanti o manager di night club.

Nel corso delle prossime quattro settimane, i bonus settimanali saranno dedicati a ciascuno di questi percorsi, con ricompense apposite: questa settimana vengono proposti incentivi su una serie di attività illecite. Se hai appena iniziato, dai un'occhiata alla nostra guida a GTA Online per avere consigli e suggerimenti su tutti i modi di vivere a Los Santos.

Questa settimana, inoltre, segna il ritorno delle popolari modalità multigiocatoreEstrazione, Guerra territoriale, Oltre la linea e Gioco in strada, quindi la competizione in strada non manca.

GTA$ e RP doppi su incarichi dell'MC, incarichi del boss e sfide

Per chi ha intrapreso la strada dacentauro, i motorcycle club possono radunare i propri membri e combattere per il dominio, o far scattare una rivalità tra bande, per ottenere ricompense extra questa settimana. Tutti gliincarichi e le sfide dell'MC, come Motogiostra e Vandalismo, offronoricompense doppie.





incarichi del boss e lesfide del boss dalla sezione CEO Securoserv del menu Interazione. Completando queste attività con la tua organizzazione otterreteGTA$ e RP doppi fino al 13 aprile. I nuovi dirigenti che vogliono farsi strada possono avviare glie ledalla sezione CEO Securoserv del menu Interazione. Completando queste attività con la tua organizzazione otterretefino al 13 aprile.





Aumenti di stipendio e bonus per associati e guardie

Un dirigente è potente quanto i suoi scagnozzi e sottoposti. Per fortuna, gli stipendi per associati e guardie reclutati tramite Securoserv sonotriplicati fino al 13 aprile.

Oltre a un bell'aumento, associati, guardie e membri dell'MC che si uniscono per completare una missione di vendita diTraffico d'armi, una missione di gestione del night club, una missione di vendita di Centauri o una missione vendita di carichi speciali, riceveranno un bonus di250.000 GTA$, che saranno consegnati entro 72 ore dal completamento.

GTA$ e RP tripli nelle missioni Operazioni mobili

Questa settimana, gli aspiranti trafficanti d'armi possono sfruttare al massimo il Centro Operativo Mobile partecipando alle Operazioni mobili di Los Santos per ottenere GTA$ e RP tripli. Se devi ancora trasferire le tue operazioni nel ventunesimo secolo, questa settimana acquista un COM e i suoi miglioramenti e modifiche con il 30% di sconto.

SCONTI relative alle proprietà:

Approfitta di una vasta serie di sconti relativi ad alcune proprietà, che ammontano all’80% questa settimana. Migliora il tuo ufficio cambiando l’arredamento ed equipaggiandolo con un armadietto delle armi. Potrai anche equipaggiare il tuo bunker con un armadietto delle armi o con il Poligono di tiro ad un prezzo scontato. Sono scontati anche i cubisti e il ghiaccio secco per il night club, oltre al murale e all’opzione Arredamento B della clubhouse dell’MC.

GTA$ e RP tripli nelle gare Stunt

Prenditi una pausa dal mondo del commercio illegale e dei completi a tre pezzi per raggiungere la pista stunt. Tutte le gare Stunt create da Rockstar fruttano GTA$ e RP tripli fino al 13 aprile.





Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Shitzu Hakuchou Drag

Questa settimana, i membri dell'Autoraduno di LS che si posizioneranno tra i primi tre in cinqueinseguimenti, riceveranno una Shitzu Hakuchou Drag da personalizzare a proprio piacimento.





Prova Cheval Taipan, Karin Futo GTX e Invetero Coquette D10

Visita l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS per fare un giro su Cheval Taipan, Karin Futo GTX e Invetero Coquette D10, sfida i tuoi pari a una Corsa ai checkpoint o gareggia contro il tempo in una Prova a tempo senza dover spendere i tuoi risparmi.

Primo premio del Casinò Diamond: Annis Savestra

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, accessori, snack, premi misteriosi e, per i più fortunati, le chiavi dell’Annis Savestra che fa bella mostra di sé sul podio.

Sconti:

Questa settimana c'è anche una serie di veicoli in offerta, tra cui il Centro Operativo Mobile. Ecco la lista completa.

Pfister Comet Safari – 50% off

Pfister Comet SR – 50% off

Dinka Sugoi – 45% off

Pfister 811 – 45% off

Maibatsu Penumbra FF – 40% off





Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.









