Alcuni consigli per la scelta delle cuffie

Un tempo regalate in abbinamento ai mangiacassette e radio FM portatili (i walkman), le cuffie sono diventate un accessorio oggi oramai indispensabile per utilizzare le moltissime applicazioni di telefonia VoIP e messaggistica come Skype, Messenger di Facebook, Telegram, Instagram, Signal, ecc... E chi più ne ha più ne metta, di cui i nostri cellulari e tablet sono pieni zeppi. (Per non parlare dei computer portatili e desktop).

Le cuffie vanno perciò scelte con grande oculatezza, anche perché una bassa qualità può ripercuotersi sulla salute delle nostre orecchie.



Parliamo di cuffie, beninteso, non di auricolari. Infatti queste offrono diversi vantaggi, non ultimo quello di essere assai meno dannose degli auricolari per il nostro udito, giacché sono semplicemente appoggiate al padiglione auricolare e non infilate dentro. Non andando così a trovarsi troppo vicino al timpano e a tutta la catena degli organi che ci permettono di sentire i suoni.



Ce ne sono fondamentalmente tre diverse tipologie

Dalla forma classica: (che ricorda quella di un paraorecchi invernale) ;

Ad "archetto" (in inglese: "on ear" = alla lettera = "sull'orecchio") ;

In combinata. Includenti, in un solo corpo, anche il microfono posto all'altezza della bocca. Più pratiche per lunghe conversazioni e per non stancare eccessivamente i muscoli del collo allungandolo verso il microfono.

Disponibili, a prezzi sensibilmente più elevati, non soltanto "a filo" con jack di collegamento da 3,5, ma anche senza fili (tramite connessione wireless o bluetooth), sebbene consigliabili solo in certe condizioni dove la connessione tramite filo sarebbe davvero d'ingombro e intollerabile



Dove comprarle ?

Fino a qualche tempo fa, risultava conveniente l'acquisto di cuffie da siti cinesi che offrivano la spedizione gratuita grazie al sostegno al commercio con l'estero offerto dalla Cina. Ad esempio, Huawei è una buona scelta. Questo sia per la debordante quantità di modelli (parecchi dei quali non commercializzati nel nostro paese e finanche in Europa), sia per il prezzo veramente concorrenziale.



Dal gennaio 2021, tuttavia, c'è stato un cambiamento in peggio e ora bisogna pagare IVA e tasse doganali per ogni oggetto acquistato al di fuori dello spazio commerciale europeo.



Di conseguenza, attualmente, il miglior consiglio che si può dare a un audiofilo, un utente massivo di applicazioni di comunicazione audio e video, o a un semplice appassionato di musica che voglia ascoltare i suoi pezzi preferiti senza disturbare gli altri componenti della famiglia, è: acquista cuffie in italia.



Comprare cuffie in Italia conviene anche per la garanzia obbligatoria per legge sul prodotto.

