Fibra ottica: le tariffe più convenienti e alcuni vantaggi che non si conoscono

Negli anni in cui viviamo un impianto a fibra ottica è una necessità assoluta.

Nell’ultimo ventennio si è passati molto celermente dalla connessione con il modem 56K alle reti super veloci ed efficienti. L’uso contemporaneo di più computer in rete, di stampanti, di device, di programmi di streaming e di software destinati a reggere l’Intelligenza Artificiale richiede una rete sempre più eccellente e capillare.

Da questo punto di vista ogni nucleo domestico ha la priorità di avere connessioni a banda larga rapide e potenti. Il lavoro da casa in smart, le videocall, i programmi in rete o in streaming non possono permettersi incidenti di percorso come questo recente di una rete totalmente down per ore intere.

Come fare quindi per trovare l’offerta di telefonia che abbini la qualità al risparmio e consenta di soddisfare i requisiti minimi delle tecnologie odierne?

Fibra ottica: dove trovare le migliori tariffe

Al pari delle offerte per luce e gas dopo l’avvento del mercato libero, anche per quanto riguarda la scelta del giusto provider di servizi telefonici occorre rivolgersi a degli specialisti presso i punti vendita oppure fare riferimento a quei siti che sono in grado di confrontare più gestori e di offrire le tariffe più convenienti in rete.

Ci sono pacchetti odierni che sono scontati in base all’età oppure se c’è una convergenza con luce e gas o ancora ci sono gestori nuovi che entrano nel mercato e che offrono promozioni interessanti. L’importante è informarsi bene sulle capacità di connessione e scongiurare, si spera, uno dei tanti black-out di cui a volte si sente parlare.

Un’ottima rete deve garantire stabilità anche con più device connessi e un’ottima capacità di trasmettere dati con massima rapidità. Peculiarità queste della fibra ottica! Ma queste due caratteristiche non sono l’unico motivo per cui vale la pena installarla. Ecco altri vantaggi inaspettati che è bene conoscere.

Fibra ottica: ecco 5 vantaggi che non conoscevi

Un primo elemento che contraddistingue i cavi in fibra ottica è la loro resistenza alle intemperie e alle variazioni di temperatura.

Un secondo elemento è dato dalla loro sottigliezza e leggerezza. Questo perché sono prodotti con filamenti di vetro o macromolecolari e non di rame.

Terza qualità indubbia è la sicurezza, che garantisce una trasmissione dati più celere e allo stesso tempo più sicura.

In più sono quasi del tutto avulsi dalle influenze elettromagnetiche e quindi il segnale che viaggia è pulito. Quinto vantaggio è dato dalla capacità di trasmettere anche a lunga distanza: all’incirca 40 chilometri senza danneggiamento del segnale, mentre l’ADSL arriva ad avere un buon segnale fino al massimo a un chilometro.

Cosa interferisce con il Wi-Fi e perché usare un estensore

Resta solo un’ultima osservazione per quanto riguarda la fibra ottica e il Wi-Fi. La connessione più ottimale per un dispositivo in casa è sempre quella che vede un cavo di rete collegato da un device a una porta LAN del router, perché, se non lo sapete, la connessione wireless ogni tanto può avere degli intoppi.

