Ovetti Kinder Ferrero Schoko Bons : allarme salmonella ritirati in Italia

Dopo il ritiro di alcuni lotti di uova Ferrero Kinder Surprise in Inghilterra e Irlanda, ora l'allarme salmonella arriva anche in Italia. Il Ministero della Salute, infatti, ha deciso di ritirare dal mercato altri prodotti Kinder Ferrero, questa volta gli Schoko Bons. In un momento in cui nei supermercati, visto l'arrivo della Pasqua, gli scaffali si riempiono di cioccolato e uova, che poi arrivano direttamente al tavolo.

Come annunciato dal ministero della Salute nella tessera di ritiro pubblicata ieri, sono state ritirate dal mercato in Italia alcune confezioni da 125 grammi di uova Ferrero Schoko Bons per Rischio microbiologico. O meglio, allarme salmonella.

I prodotti che non devono essere consumati sono quelli che hanno una data di scadenza dal 28/05/2022 al 19/98/2022. Mentre i lotti di produzione in questione, e quindi da verificare se li avete a casa, sono:

L288, L291, L301, L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L329, L329 L352 , L356, L005, L006, L028, L209.

Ma non solo i contenitori da 125 grammi, il ministero della Salute, sempre per lo stesso motivo (rischio salmonella), ha ritirato dal mercato le uova Schoko Bons da 46 grammi. Anche in questo caso le date di scadenza da tenere in considerazione vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022, mentre i lotti interessati sono:

L291, L292, L307, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350 e L354.

Chi ha acquistato questi prodotti deve assolutamente restituirli al negozio e non consumarli.

