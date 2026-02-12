Maria Franca Ferrero morta ad Alba, addio alla vedova di Michele Ferrero

Maria Franca Ferrero è morta a 87 anni nella sua casa di Alba. Vedova di Michele Ferrero, aveva lavorato nell’azienda di famiglia fin dagli inizi e negli ultimi anni era stata nominata presidente onorario a vita del gruppo dolciario.

Si è spenta a 87 anni nella sua abitazione di Alba, in provincia di Cuneo, Maria Franca Ferrero, nata Fissolo. Era la vedova di Michele Ferrero e figura storica del gruppo dolciario oggi guidato dal figlio Giovanni.

Lo scorso 19 dicembre l’assemblea straordinaria di Ferrero International l’aveva nominata all’unanimità presidente onorario a vita, riconoscendole un ruolo centrale nella storia dell’azienda di famiglia.

Nata a Savigliano il 21 gennaio 1939, dopo il ginnasio e il liceo aveva scelto la scuola per interpreti a Milano. Nel 1961 entrò nell’azienda di Alba come traduttrice e interprete, quando la società muoveva i primi passi verso una dimensione internazionale.

Con Michele Ferrero, ideatore della “supercrema” destinata a diventare la Nutella, si incontrò proprio in quegli anni. Il matrimonio arrivò nel 1962. Nel 1963 nacque il primogenito Pietro, seguito nel 1964 da Giovanni, attuale presidente del gruppo che conta 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi.

La sua vita è stata segnata anche da dolori profondi. Pietro morì prematuramente nel 2011 in Sudafrica a causa di un malore. Nel 2015 scomparve il marito Michele.

Rimasta lontana dai riflettori, Maria Franca Ferrero ha portato avanti attività filantropiche che le sono valse, tra gli altri riconoscimenti, un premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Nel 2024 ha ricevuto il titolo di cavaliere di gran croce al merito della repubblica italiana.

Con il figlio Giovanni lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti.