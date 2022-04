Red Dead Online: bonus per i lavori più difficili del West!

RDO$ e PE tripli nelle missioni via telegramma estreme. In più, ricompense doppie in Chiamata alle armi, bonus per i lavori di Blood Money e altro





Nella frontiera, a grandi rischi corrispondono grandi ricompense. Le missioni via telegramma Estreme di "Un duro lavoro" fornirannoil triplo di RDO$ e PE per tutto il mese di aprile.

Diversamente dalle normali missioni via telegramma non potrai contare sulla mira assistita e i nemici saranno più difficili da battere, più precisi e non saranno visibili sulla minimappa. Metti alla prova il tuo coraggio, la tua mira, la tua determinazione e la tua volontà di sopravvivenza e riceverai la giusta ricompensa.

Per avviare le missioni via telegramma, tra cui quelle di "Un duro lavoro", vai all'ufficio postale o alla cassetta di sicurezza dell'accampamento e raccogli i telegrammi inviati da "J". Apri la sezione Documenti della bisaccia e seleziona una delle missioni disponibili.

RDO$ E PE DOPPI NEI LAVORI DI BLOOD MONEY

Leggi la "Lettera di M" nella bisaccia e vai da Guido Martelli per acquisire familiarità col sottobosco criminale. Una volta accumulato abbastanza Capitale completando Crimini e rovistando nelle tasche dei nemici caduti, avvia iLavori parlando con Anthony Foreman, Sean Macguire, Joe o James Langton.

Per tutto il mese, completa una di queste elaborate imprese criminali e vanifica i piani del senatore Ricard per la fiera statale centennale per ottenere RDO$ e PE doppi. Inoltre, completa un qualsiasi Lavoro ogni settimana per ricevere 96 munizioni veloci per revolver.

RDO$, PE E ORO DOPPI IN CHIAMATA ALLE ARMI

La frontiera brulica di criminali violenti a caccia di vittime vulnerabili: difendi gli alleati e le barricate inChiamata alle armi per avere RDO$, PE e Oro doppi per tutto il mese.





ABITO DELLA COMMUNITY GRATUITO PER TUTTO IL MESE

Non dimenticare di vestirti per l'occasione. Lo YouTuberDare to Game ha recentemente condiviso alcuni dei suoi abiti preferiti, composti da capi e accessori presenti sul Catalogo Wheeler, Rawson & Co. Per tutto il mese, puoi riscattare gratuitamente i seguenti articoli per ricreare la versione rustica di Dare to Game del cowboy tradizionale:

Visita i link sopra per riscattare i capi d'abbigliamento e dai un'occhiata al video di

Dare to Game

se sei alla ricerca di nuove ispirazioni per l'abbigliamento tuo e dei membri della tua Posse.

CANNA DA PESCA E ARCO GRATUITI PER I GIOCATORI DI RANGO 10

Guadagnare fama nelle pianure è una ricompensa già di per sé, ma ricevere attrezzatura gratis dal proprietario del negozio è sempre un piacere. Questa settimana raggiungi almeno il rango 10 per ricevere la canna da pesca e una ricompensa per un arco gratis. Questi omaggi sono disponibili anche per i giocatori che soddisfano già questo requisito.

Partecipa a una qualsiasiSerie in evidenza della settimana questo mese per ottenere RDO$ e PE tripli:

5 aprile - 11 aprile: Serie letale (estrema)

12 aprile - 18 aprile: Invasione (estrema)

19 aprile - 25 aprile: Serie di Conquiste (estrema)

26 aprile - 2 maggio: Serie di Sparatorie (estrema)

ALTRI BONUS E RICOMPENSE

I mandriani più determinati che completeranno 7 Sfide giornaliere in una settimana riceveranno una rara Bandana verde con motivi.

Inoltre, l'unione fa la forza: questo mese, completando una qualsiasi missione (via telegramma o meno) con una Posse permanente otterrai 5 ricompense per il Viaggio rapido gratis. In più, il costo di creazione di una Posse permanente è stato rimosso come bonus per tutta la durata dell'evento di questo mese. Le ricompense saranno accessibili dalla sezione Vantaggi del menu di pausa, nella cassetta di sicurezza dell’accampamento o dal sarto entro 72 ore.

Limited-Time Clothing

Questo mese: pantaloni Concho, cappello Folwell, soprabito Eberhart Coat

SCONTI

30% off Outfits

30% off Role Outfits

30% off Chaps

30% off Race Horses

30% off all Revolvers

50% off Rifle Ammo

50% off Tomahawks

Persistent Posse Fee waived

Prime Gaming Benefits

I giocatori di Red Dead Online che entro il 4 maggio collegheranno i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno una ricompensa per un paio di stivali gratis (solo alcuni stivali), uno sconto del 50% su un fucile per elefanti a canna rigata e una ricompensa per 25 Titoli di Capitale.

