SPIN MASTER: A PASQUA SORPRESE FUORI DALL’UOVO

Dall’intramontabile cubo di Rubik’s al nuovo playset Wizarding World che riproduce la celebre Stanza delle necessità, dal coloratissimo camion

dei pompieri di Meccano Junior alle morbide borsette pelose Purse Pets da collezionare passando per l’iconica Kinetic Sand in nuove colorazioni

e mini-set, un kit per la nail art e giochi di società: tutta la famiglia è chiamata al divertimento con le proposte Spin Master



Spin Master firma per il 2022 una Pasqua ricca di divertimento per coinvolgere nel gioco bimbi e bimbe di ogni età e le loro famiglie,

con un porfolio che mixa grandi classici della tradizione, in chiave rinnovata, e proposte innovative pronte a stupire grandi e piccini.

Dalle celebrità del piccolo e grande schermo come i personaggi della saga Wizarding World al mondo delle activities e delle esperienze polisensoriali di Cool Maker, Meccano e Kinetic Sand

passando per la morbidezza di Purse Pets, P.Lushes e Gund e l’adrenalinico dinamismo del fingerboarding di Teck Dech: le “sorprese fuori dall’uovo” non finiscono mai!

KINETIC SAND

Vasetti a sorpresa –un mini playset in un comodo barattolo che cela sotto il coperchio un personaggio a sorpresa, disponibile in 4 versioni con l’iconica sabbia cinetica 100% naturale in nuove colorazioni. I più piccoli potranno divertirsi a lanciare palle di neve, far eruttare il vulcano con una colata di sabbia rossa, nutrire l’unicorno con la sabbia rosa o colpire il drago cattivo e salvare la principessa con l’aiuto di sabbia verde e catapulta.

Prezzo al pubblico consigliato € 6,99.

Mini castello –140 gr di sabbia cinetica colorata per creare un bellissimo castello ovunque, non solo in spiaggia in riva al mare. La confezione si trasforma in una pratica formina per costruire in poco tempo una fortezza perfetta.

Prezzo al pubblico consigliato: € 1,99.

PURSE PETS

12 nuove borsette in formato mini da collezionare, perfette da attaccare allo zaino o all’astuccio e portare ovunque. I grandi occhi delle Purse Pets si muovono seguendo la zip dando un tocco ancora più vitale alle loro dinamiche personalità.

Prezzo al pubblico consigliato: € 14,99.

Da questa stagione le Purse Pets sono disponibili anche in versione Fluffy e in due nuovi personaggi: il Lama e il Gattino. Le Purse Pets Fluffy interagiscono grazie a 25 suoni e reazioni integrati, che si attivano con un semplice tocco o con il movimento.

Prezzo al pubblico consigliato: € 29,99

FLORA

Una dolce coniglietta dalle morbide orecchie che vanno su e giù… Flora è pronta a conquistare il cuore dei più piccini! Questo dolce peluche, grazie a una moderna tecnologia, combinata a materiali morbidissimi di alta qualità, coinvolge i bimbi a partire da 10 mesi in giochi divertenti e stimolanti grazie alle due modalità Bu Bu Settete e Canta con me! Ispirata ad un evergreen dei giochi per l’infanzia, la modalità Bu Bu Settete è pensata per stimolare lo sviluppo cognitivo del bambino. Le morbide orecchie di Flora si muoveranno fino a nascondere il musino dell’animale (con occhi ricamati per garantire un’esperienza di gioco autonoma in completa sicurezza) per poi spalancarsi all’improvviso con un effetto “cucù” capace di regalare al piccolo gioia e stupore. Quando entra in modalità Canta con me! Flora riproduce un divertente motivetto che accompagna a movimenti ritmici delle orecchie, coinvolgendo tutti quelli che gli sono intorno, grandi e piccini!

Prezzo al pubblico consigliato: € 38,99.

COOL MAKER NAIL SURPRISE

Si aggiunge alla ricca collezione Art&Craft Cool Maker di Spin Master il nuovo kit per manicure fai da te Nail Surprise, ricco di sorprese e perfetto per realizzare nail art come vere professioniste. Nel set sono incluse, oltre allo smalto fissante, 40 unghie finte facilmente applicabili grazie a una pellicola adesiva trasparente, e personalizzabili grazie a adesivi e decorazioni di diverse forme e dimensioni che riprendono i pattern più cool del momento. Le unghie nascondono inoltre diversi “effetti speciali” che permettono di creare fino a 12 combinazioni di stili diversi e che possono essere svelati con l’utilizzo di acqua, calore, raggi UV o grattando via la superficie primaria. Altre invece sono profumate, creano un effetto 3D o una sfumatura glow in the dark che permette alle unghie di brillare al buio. Infine, la scatola offre un’esperienza di unboxing davvero unica e sorprendente, con vari scompartimenti da scoprire e aprire per rivelarne tutte le sorprese presenti all’interno.

Prezzo al pubblico consigliato: € 13,99.

P.LUSHES

Morbidi personaggi di design ispirati alle ultime tendenze fashion e provenienti da tutto il mondo: P.Lushes è la linea di peluches collezionabili Gund, perfetta per le fashionistas e le piccole appassionate di moda e nuove tendenze che questa primavera si arricchisce di nuove eleganti it girl in peluche realizzate con tessuti pregiati e di altissima qualità e dettagli scintillanti che esaltano i loro look ispirati alle passerelle di Milano, Londra, Parigi e New York.

L’orsetta Demi Jeane, la coniglietta B.G.Knight, le gattine Lady Luna e Carty, la volpe Jessica Foxy, le cagnoline Belle Boa e Cyndi Popowski, insieme alla lama Shelly O Llama, alla scimmietta Olivia Moss e all’unicorna Sally Mustang sono pronte a dare sfoggio del loro inimitabile stile!

Prezzo al pubblico consigliato: € 12,99.

ESSERE O NON ESSERE

Il famoso gioco per indovinare chi sei torna in veste rinnovata con 6 morbide fascette tematizzate, e nuove figure da indovinare nel mazzo delle 69 carte. Una volta pescata la carta la si posiziona sulla fascetta indossata senza guardarla, in 60 secondi e con una serie di domande a risposta SI/NO il giocatore dovrà indovinare il soggetto disegnato e passare immediatamente a quella successiva: una vera sfida a tempo che farà divertire tutta la famiglia. Essere o non essere è disponibile anche in versione da viaggio, per giocare comodamente quando si è fuori casa.

Prezzo al pubblico consigliato: € 19,98. Versione travel: € 7,99.

MECCANO JUNIOR: IL CAMION DEI POMPIERI

150 pezzi e 2 attrezzi inclusi, tutto quello che serve per costruire il Camion dei Pompieri di Meccano Junior, la linea Meccano dedicata ai bambini a partire dai 4 anni con pezzi in plastica semplicissimi da assemblare.

Con luci e suoni funzionanti che riproducono l’iconico veicolo reale, il Camion dei Pompieri è dotato di scala allungabile per le operazioni di salvataggio più difficili e ruote movibili.

Prezzo al pubblico consigliato: € 34,99.

TECH DECK

Questi piccoli skate sono lo strumento essenziale per praticare il fingerboarding, lo skate con le dita! Riproduzioni fedeli delle più celebri tavole da skateboarding a livello internazionale, i fingerboard Tech Deck sono super accessoriati e disponibili in oltre 50 varianti, tutte da collezionare. Per gli appassionati della disciplina non mancano le rampe Starter Pack, essenziali per costruire il proprio finger-skate park: disponibili in due varianti e completamente modulabili, sono lo strumento fondamentale per esercitarsi in flip, grind, loop e boneless sulla punta delle dita.

Prezzo al pubblico consigliato fingerboard a partire da € 4,99 | Prezzo al pubblico consigliato rampe: € 24,99.

BRAVE BUNNIES

Tra le novità arriva anche la nuova famiglia di coniglietti Brave Bunnies. Protagonisti di tante avventure per accompagnare i bambini durante la fase di sviluppo stimolando la loro curiosità sono Boo, coniglietta gioiosa e felice di conoscere nuovi amici, Bop, fratello maggiore di Boo, curioso e desideroso di imparare, Ma e Pa, genitori amorevoli e incoraggianti e tanti amici pronti a intraprendere avventure sempre nuove. Eco friendly e con ogni pack 100% riciclabile sono disponibili nei set coniglietti & friends con un coniglio, un amico cucciolo e un gadget con cui creare nuove avventure e nel set famiglia, che contiene tutti i protagonisti della famiglia Brave Bunnies, compresi i due fratellini appena nati nel passeggino.

Prezzo al pubblico consigliato set coniglietti & friends: € 12,99.

Prezzo al pubblico consigliato set famiglia: € 29,99.

BATMAN

Direttamente dall’universo DC ecco invece i più amati protagonisti di Batman e Gotham City. In scala 30cm, con 11 punti di articolazione e ricchi di dettagli realistici fedeli ai film e ai fumetti entrano nel mondo dei supereroi Spin Master il nuovo personaggio Mr Freeze, The Joker con decorazione nera e Robin con armatura Tech, mentre Batman si evolve con nuovi dettagli e armature tech.

Prezzo al pubblico consigliato: € 15,99.

SMALL DOLLS E PLAYSET DAL MAGICO MONDO DI WIZARDING WORLD

Set amicizia patronus – novità di questa stagione sono i set amicizia ispirati all’Incanto Patronus, l’incantesimo che attinge all’energia positiva dei ricordi felici e, se evocato correttamente, assume la forma di un animale. Fanno parte dell’assortimento Harry e Ginny, con i loro rispettivi patronus cervo e cavallo, e le Corvonero Cho Chang e Luna Lovegood, che evocano rispettivamente cigno e lepre.

Prezzo al pubblico consigliato: € 19,99.

La stanza delle necessità – detta anche “Stanza va-e-vieni”, è uno dei luoghi più affascinanti ed enigmatici della Scuola di Hogwarts, scoperto da Neville e poi diventato il punto di ritrovo dell’Esercito di Silente ne L’Ordine della Fenice, quando gli studenti decisero di imparare da soli la Difesa contro le Arti Oscure e combattere la temibile professoressa Umbridge. Proprio come quella del film, anche la Stanza delle Necessità di Spin Master è magica: nascosta alla vista dietro un camino con il fuoco acceso, può essere scoperta grazie al meccanismo a ribalta che raddoppia l’altezza del playset e rivela gli oggetti che si trovano all’interno della stanza. Incluse nel playset sono le small dolls di Ron e Hermione, entrambe accompagnate dal proprio patronus, lontra e jack russel, e un manichino per esercitarsi nel combattimento.

Prezzo al pubblico consigliato:

€

24,99.

