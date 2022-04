Getty Images e Riot Games insieme per gli eventi esport

Estesa la collaborazione per gli eventi esport a livello Globale

La partnership rinnovata espande il ruolo di Getty Images come Official Photo Image e Distribution Partner di Riot Games aggiungendo gli eventi esport globali di VALORANT e Wild Rift

Getty Images, autorevole realtà nella creazione di contenuti visual a livello mondiale, e Riot Games, sviluppatore e distributore di League of Legends e VALORANT, annunciano oggi ilrinnovo di un accordo pluriennale che espande il ruolo di Getty Images per la distribuzione della fotografia di ulteriori eventi esportivi globali, incluse le competizioni di VALORANT Esports e Wild Rift Esports. L’estensione dell’accordo includerà la copertura di importanti eventi esport, inclusi League of Legends World Championship, VALORANT Champions, è il primo Wild Rift Global Icons in assoluto.



Getty Images realizzerà e distribuirà in esclusiva i contenuti fotografici del VALORANT Champions Tour (VCT) Game Changers Program. Questa iniziativa, istituita di recente, si affianca al principale Champions Tour e mira a promuovere un ambiente inclusivo per le donne e le persone con identità di genere storicamente emarginate. Il primo LAN event a livello globale che eleggerà il primo Game Changers World Champion si svolgerà più avanti durante l’anno.

Le aziende hanno iniziato la loro partnership nel 2020, quando Riot Games ha nominato Getty Images come Official Photo Image Distribution Partner per gli eventi League of Legends Global Esports, tra cui World Championship, Mid-Season Invitational e All-Star Event. Da allora, la collaborazione ha portato a milioni di fan in tutto il mondo le più belle immagini dei principali tornei e dei momenti dietro le quinte.





"Mentre la nostra lineup esports continua a crescere, abbiamo bisogno di un partner che supporti la nostra visione offrendo contenuti premium ai nostri fan in tutto il mondo", ha dichiarato John Needham, Riot Games President of Esports. "Getty Images non ha rivali nella sua esperienza nel settore e siamo sicuri che la nostra continua partnership si tradurrà in contenuti di alta qualità per le nostre community".

Per raggiungere questo obiettivo, la collaborazione includerà una nuova galleria di immagini: il Getty Images Media Manager. Questa galleria darà a fan, giornalisti e creatori di contenuti la possibilità di visualizzare, scaricare e condividere immagini a fini editoriali, gratuitamente. Per accedervi, visitate la nostra nuova pagina principale all'indirizzo riotgames.com/esportsmedia!

"Questa partnership ampliata è il risultato di una collaborazione di successo negli ultimi due anni che va di pari passo con l'aumento della domanda di contenuti esports", ha dichiarato Carmin Romanelli, Getty Images Global Vice President of Sports Business Development. "Mentre la popolarità degli esports continua a crescere a livello globale, Getty Images non solo è in grado di supportare la creazione, la distribuzione e la gestione di contenuti fotografici e video, ma apporta una ricchezza di competenze e risorse per promuovere una rappresentazione diversificata all'interno dello spazio esports".

Fondata nel 1995, Getty Images è stata la prima agenzia fotografica a collaborare con i principali organi sportivi mondiali e continua a collaborare con molte delle più importanti leghe sportive di tutto il mondo. Oggi, Getty Images è il partner fotografico ufficiale di oltre 80 dei principali enti, leghe e club sportivi del mondo, tra cui il PGA Tour, la F1, FIFA, Comitato Olimpico Internazionale, Consiglio Internazionale di Cricket, Major League Baseball, UEFA, National Hockey League, NASCAR, PGA of America, NBA, USOC, National Collegiate Athletic Association, Manchester United, FC Bayern Monaco e Ultimate Fighting Championship.





I primi due eventi esports globali che rientrano in questa partnership includeranno VALORANT Masters di Reykjavik e il League of Legends Mid-Season Invitational. Il torneo VALORANT Masters si svolgerà dal 10 al 24 aprile e avrà luogo presso l'arena indoor Laugardalshöll a Reykjavik, Islanda. Il League of Legends Mid-Season Invitational seguirà poco dopo e si svolgerà dal 10 al 29 maggio presso la BEXCO Exhibition Hall di Busan, in Corea del Sud.

