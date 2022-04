Quali ruoli sono disponibili per i freelance?

Le opportunità di lavoro per un freelance sono molte e su vari livelli, ma la maggior parte delle posizioni freelance nascono generalmente dalla necessità di competenze specializzate. Per esempio, i web designer spesso costruiscono siti web per un'azienda (per esempio, le aziende Fortune 500) o per individui che hanno un'idea ma hanno bisogno di un web designer che li aiuti a realizzare il loro progetto.

Le opportunità di freelance sono disponibili per tutti, non importa quale livello di competenza, esperienza o istruzione tu abbia. Una volta che il tuo curriculum si sarà fatto notare, potrai avere l'opportunità di fare un colloquio per diverse posizioni come freelance. Alcune posizioni da freelance sono più comuni di altre, a seconda del settore e della competenze. Clicca qui per saperne di più su come diventare un freelance.

Quali sono i lavori da freelance più gettonati?

I ruoli disponibili per chi sceglie di lavorare come freelance sono sempre di più, questo perché sempre più persone vogliono lavorare per più committenti e non per un solo datore di lavoro.

Sviluppatori di siti web

Internet ha creato molti lavori adatti al freelance. Uno dei più ovvi è lo sviluppo di siti web o web design. Chi ha competenze o conoscenze specifiche nel campo della progettazione di siti web può lavorare per assistere aziende, individui e gruppi con i loro siti web.

Sviluppatori di software

Come gli sviluppatori di siti web, anche gli sviluppatori di software sono professionisti molto ricercati. Solitamente, per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, uno sviluppatore di software deve avere una vasta base di conoscenze in specifici linguaggi di programmazione. Gli sviluppatori in genere si fanno pagare per ogni progetto che completano mentre lavorano su applicazioni desktop o sull'ulteriore sviluppo di programmi esistenti.

Consulenti di marketing su Internet

Altre figure professionali sono i cosiddetti "Consulenti di Internet Marketing". Il più delle volte, questi professionisti lavorano come consulenti o contraenti indipendenti per aiutare le aziende a pubblicizzare su internet i loro prodotti o i loro servizi. Queste figure professionali in genere lavorano insieme ai dipartimenti IT delle grandi aziende per ottimizzare l'efficacia di una campagna in base alle esigenze del business. Questo tipo di lavoro richiede una vasta base di conoscenze in varie forme di pubblicità (ad esempio, Search Engine Optimization, Social Media Advertising) e la conoscenza dei processi inerenti l’aumento del flusso di traffico del singolo soggetto (ad esempio, visite mensili al sito web).

Graphic Designer

Quella del graphic designer è un'altra posizione che può essere svolta come freelance. La maggior parte delle persone che svolgono questo mestiere hanno lauree specialistiche in design grafico e sono specializzate nella creazione di campagne pubblicitarie e materiali promozionali per una varietà di aziende. I graphic designers sono professionisti molto ricercati perché possono adattare i loro progetti di design in base alle esigenze del cliente o a dettagli specifici.

Fotografi

Non tutti i ruoli da freelance sono legati a internet. Un fotografo freelance solitamente possiede una conoscenza avanzata nel campo della fotografia e può essere assunto per lavorare insieme a una società o a un individuo singolo. La maggior parte dei servizi fotografici si svolgono durante eventi (ad esempio, matrimoni, compleanni). Di solito, i fotografi devono rispondere a esigenze particolari in base al tipo di evento (ad esempio, un matrimonio).

Scrittori

Gli scrittori freelance sono molto ricercati soprattutto per via della crescita di blog, siti di notizie e contenuti web oggi disponibili online. Ci sono molte posizioni disponibili in questo settore, una delle tante riguarda la fornitura di servizi SEO per siti web o blog, sia per i singoli sia per le imprese. Gli scrittori freelance in genere hanno i loro siti web e forniscono i loro servizi a diverse aziende in cerca di scrittori con esperienza.

Agopuntori

Per molti anni l'agopuntura è stata usata dai pazienti come alternativa al trattamento medico tradizionale. Recentemente, sempre più persone in Italia hanno deciso di provare l'agopuntura come un nuovo mezzo per trattare il dolore. Con lo sviluppo di questo settore, si sono moltiplicati in tutto il paese gli operatori e i negozi specifici. Alcuni fortunati studenti possono studiare con agopuntori affermati e imparare da coloro che hanno una vasta esperienza in questo campo di lavoro prima di diventare freelance.

Parrucchiere a domicilio

Ci sono alcune opportunità nel settore della bellezza/stile di vita che richiedono i servizi di un parrucchiere a domicilio. La maggior parte di queste figure offre tutti i servizi tipici del salone ma a domicilio ai clienti che viaggiano per una città controllando diversi luoghi per le loro esigenze di capelli.

Le opportunità per i freelance sono sempre più popolari tra le persone che cercano più flessibilità nella loro carriera.

