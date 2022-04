GTA V: annunciata la data di uscita delle versioni fisiche Console

In più ottieni reputazione dell'Autoraduno doppia in tutte le gare dell'Autoraduno di LS.

Scarica merce di contrabbando con bonus sulle missioni di vendita di carichi speciali e del bunker e altro...





Le strade risuonano del rombo dei motori e dello stridere delle gomme in tutte le versioni di GTA Online. Tutte le gare dell'Autoraduno di LS, compresa la serie di gare clandestine, la serie di inseguimenti e gli sprint, forniscono reputazione dell’Autoraduno di LS doppia.







Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, miglioramenti e modifiche esclusivi diHao's Special Works portano una selezione di veicoli a un livello ancora superiore. Inoltre, la copia fisica di Grand Theft Auto V per console di nuova generazione sarà disponibile dal 12 aprile; continua a leggere per saperne di più.





GTA$ e RP doppi nella serie Sopravvivenza

Argina ondate su ondate di attacchi nemici sferrati da Ballas, agenti dell'LSPD, motociclisti dei Lost MC, guardie del corpo mercenarie di Avon Hertz, Juggernaut e altri ancora, nella serie Sopravvivenza, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 6 aprile.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Lamar

Oltre alla parlantina e alla fiorente LD Organics, Lamar Davis è un furbone di primo livello. Rientra in azione per le strade per ottenere ricompense doppie nelle missioni di Lamar per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di carichi speciali e del bunker

Non lasciare che le scorte raccolgano polvere troppo a lungo nel tuo magazzino per carichi speciali o bunker per il traffico di armi. Questa settimana, completando le missioni di vendita di entrambe le attività riceverai GTA$ e RP doppi.

Ricevi gli Occhiali quadrati bianchi tinta unita

Tutti i giocatori che accederanno a una sessione di GTA Online questa settimana riceveranno gratis gli Occhiali quadrati bianchi tinta unita.

Veicolo trofeo di questa settimana: Grotti Itali GTO

I membri dell'Autoraduno di LS che riusciranno a piazzarsi nella Top 3 in 5 gare dell'Autoraduno di LS riceveranno le chiavi di una Grotti Itali GTO da guidare e modificare a piacimento.



Prova la Declasse Stallion, la Pfister Growler e la Bravado Buffalo S nell'area di prova dell'Autoraduno di LS

Visita l'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare la Declasse Stallion, la Pfister Growler (30% di sconto) e una Bravado Buffalo S, esattamente come quella di Franklin all'inizio di GTAV. Fai un giro di prova sui veicoli e sfida altri piloti nelle Corse ai checkpoint o in una Prova a tempo, senza alcun costo personale.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond della settimana: Annis Savestra

Visita il Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e molto altro. Il primo premio di questa settimana in mostra sul podio accanto alla ruota, la Annis Savestra, è come un pitbull personalizzabile: compatta, muscolosa e nata massiccia.sh-ups.

SCONTI:

Assicurati un immobile di lusso: questa settimana tutti gli appartamenti di lusso sono scontati del 30%. Visita Ammu-Nation per acquistare carabina, fucili d'assalto e le relative modifiche con il 50% di sconto.

Oltre al veicolo dell'area di prova descritto sopra, questa settimana ci sono diverse altre auto in offerta:

Dinka Jester RR – 40% off

Vapid Dominator GTT – 30% off

Vulcar Warrener HKR – 30% off

Annis Remus – 30% off

Pfister Growler – 30% off

Declasse Impaler – 30% off

Uscita fisica di GTAV per PS5 e XboxSeries X|S il 12 aprile

Per chi desidera una copia fisica per console di nuova generazione, siamo lieti di annunciare chele versioni fisiche saranno disponibili dal 12 aprile.

Prenotale subito presso i rivenditori autorizzati!

Prime Gaming Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.



