Maltempo Italia : 10 Regioni in allerta gialla

per 10perin Umbria, Lazio, Campania, Molise, gran parte della Basilicata, Puglia e Calabria.anche sul settore orientale dell'Emilia Romagna e su quello occidentale dell'Abruzzo e della Sicilia. Previsto tempo instabile e temporali, soprattutto al Centro-Sud. A Palermo il forte vento ha fatto crollare un edificio fatiscente. Sono in corso gli scavi per accertare che non ci siano persone sotto le macerie. E all'aeroporto Falcone-Borsellino si registrano danni "significativi".

Oggi giovedì 31 marzo 2022 le precipitazioni riguarderanno l'intero territorio nazionale, accompagnate da un aumento della ventilazione dai quadranti meridionali, soprattutto a sud. La perturbazione continuerà a interessare l'Italia, con tempo e temporali marcatamente instabili, soprattutto al centro-sud. Sulla base delle previsioni a disposizione, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche che prolunga quello diffuso martedì.

