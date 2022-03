SCARLET NEXUS - disponibile l'aggiornamento gratuito 1.08

Inuovo aggiornamento gratuito perSCARLET NEXUS è disponibile da oggi e include una nuova difficoltà selezionabile per la modalità Storia, “Molto facile”, pensata per i giocatori che vogliano meno sfide o concentrarsi maggiormente sulla complessa storia diSCARLET NEXUS.

Non solo, questo update dà il benvenuto a nuovi oggetti dall’acclamato Tales of Arise, sempre di BANDAI NAMCO: i giocatori possono ora portare con sé nelle future avventure l’adorabile Hootle e altri elementi.

Per chi non si è ancora unito alla FSE, una nuova demo della storia arriverà a breve e renderà disponibili i primi capitoli del gioco e la possibilità di conservare i salvataggi in caso di acquisto del gioco.



SCARLET NEXUSè disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

