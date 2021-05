SCARLET NEXUS: Demo disponibile per Xbox

LaDemo Edition di SCARLET NEXUS è disponibile per Xbox Series X|S e Xbox One. Questa versione di prova sarà disponibile anche per PlayStation 5 e PlayStation 4 dal 28 maggio.

I giocatori possono unirsi alla FSE e prendere il controllo di Yuito o Kasane e divertirsi con i poteri psicocinetici fino allo scontro con il primo boss.

Yuito combatte con attacchi da vicino grazie alle sue spade e può farsi prestare i poteri di Pirocinesi, Teletrasporto, Chiaroveggenza e Sclerocinesi dai membri del suo team.

Kasane, invece, è specializzata in attacchi a medio raggio con coltelli da lancio. Inoltre, può usare, a seconda della composizione del suo party, i seguenti poteri: Elettrocinesi, Supervelocità, Invisibilità e Duplicazione.

SCARLET NEXUS sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.





