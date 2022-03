Forge of Empires celebra il 10° anniversario

InnoGames, il maggior sviluppatore ed editore tedesco di giochi online e per dispositivi mobili, celebra il decimo anniversario del suo videogioco strategico city-builder di successo: Forge of Empires. La fama di FoE è cresciuta senza sosta fin dal suo lancio nel 2012 e continua a raccogliere consensi anche dopo 10 anni di presenza sul mercato. Per celebrare l'anniversario, i giocatori protranno divertirsi con un nuovissimo evento, che durerà da oggi fino al 18 aprile, e con premi speciali.





"Forge of Empires ha fatto tantissima strada. Da gioco unicamente per browser, continua a migliorare sulla sua piattaforma originale per supportare ulteriormente il pubblico negli anni a venire. La transizione inoltre ha permesso di soddisfare le esigenze degli utenti mobile su quattro piattaforme globali diverse. FoE è diventato un successo mondiale gigantesco! Internamente abbiamo ancora uno dei team più grandi che lavora su questo titolo, e questo per migliorare la qualità generale del gioco e pubblicare settimanalmente aggiornamenti divertenti e coinvolgenti. Vorrei ringraziare tutti i team interni e i giocatori, per aver contribuito a plasmare un'esperienza incredibile e un gioco divertentissimo!", ha detto Stefan Walter, Studio Director di InnoGames.

Ad oggi i giocatori hanno trascorso più di 311.482 anni in tempo di gioco, durante i quali sono state costruite all'incirca 60 milioni di città. Quando il gioco uscì per la prima volta includeva un totale di sei ere e contenuti per qualche mese di gioco. Oggi, ci sono 20 ere con l'uscita dell'Era Spaziale Venere e contenuti per oltre cinque anni. I giocatori possono impiegare ben 2.381 giorni, ovvero 6,5 anni, per avanzare tra tutte le ere. In questo tempo, i giocatori potranno scegliere tra oltre 1.000 edifici da costruire. Tra le altre funzioni, sono state aggiunte Spedizioni di gilda e Insediamenti culturali per offrire ai giocatori ancora più contenuti.





A parte la felice transizione sui dispositivi mobile, InnoGames ha garantito la longevità del gioco completando la conversione automatica di Forge of Empires da Flash a HTML5, diventando così il primo sviluppatore al mondo ad averlo fatto utilizzando il compilatore open source HAXE e senza code freeze. Ciò ha salvaguardato il futuro della versione browser del titolo quando Adobe ha interrotto il supporto a Flash nel 2020. Con la versione HTML5 nei browser moderni più le app per dispositivi mobili Android e iOS, i giocatori possono continuare a utilizzare la funzione del cross-platform, essendo necessario un solo account per poter passare da una piattaforma all'altra. Forge of Empires continua a riconfermarsi uno dei giochi di strategia di maggior successo in tutto il mondo, sia su desktop che su dispositivo mobile. Nel 2019 ilgioco di strategia di punta ha raggiunto i 500 milioni di euro di fatturato, metà dei quali solo nei due anni precedenti. Oltre ai continui aggiornamenti dei contenuti, la versione per dispositivo mobile continua a rappresentare un'enorme spinta per la crescita di questo titolo.

Per festeggiare il decimo anniversario sarà lanciato un nuovo evento a tema “gioco da tavolo”. L'obiettivo è semplice: avanzare sul tabellone. Con ciascun avanzamento, i giocatori viaggeranno attraverso ognuna delle ere uniche di Forge of Empires. L'indagatore di fatti di Forge è presente per fornire ai giocatori la loro prossima missione, condividendo allo stesso tempo fatti interessanti sulla storia di Forge of Empires. Completando le missioni e tramite gli accessi giornalieri e gli avvenimenti in città, i giocatori potranno ottenere banconote utilizzabili per tirare i dadi e avanzare sul tabellone. La varietà di spazi su cui finire è piena di ricompense uniche: il Gran Premio è il Planetario dorato, ma un singolo edificio nuovo non sarebbe abbastanza per festeggiare. Fra i premi aggiuntivi sono inclusi ilGrande re, la Grande regina e la Fase delle ere, e saranno disponibili nuovi ritratti per condividere i progressi e le proprie abilità nei giochi da tavolo con gli amici.

Altre News per: forgeempirescelebraanniversario