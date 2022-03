Il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile a giugno

Jim Ryan President & CEO, Sony Interactive Entertainment:





"Oggi siamo lieti di condividere notizie ufficiali sulle modifiche che interesseranno i nostri servizi in abbonamento. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento.

Il nostro obiettivo è fornire contenuti selezionati e di alta qualità con un catalogo diversificato di giochi. Di seguito è riportata una panoramica dei tre livelli di abbonamento."

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Vantaggi : Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Due giochi scaricabili al mese Sconti esclusivi Archiviazione nel cloud per i giochi salvati Accesso al multigiocatore online Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

: Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus. Stati Uniti $9,99 al mese / $24,99 ogni tre mesi / $59,99 all’anno Europa €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno Regno Unito £6,99 al mese / £19,99 ogni tre mesi / £49,99 all’anno Giappone ¥850 al mese / ¥2.150 ogni tre mesi / ¥5.143 all’anno

di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Vantaggi : Offre tutti i vantaggi del livello Essential In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

: Prezzo* : Stati Uniti $14,99 al mese / $39,99 ogni tre mesi / $99,99 all’anno Europa €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno Regno Unito £10,99 al mese / £31,99 ogni tre mesi / £83,99 all’anno Giappone ¥1.300 al mese / ¥3.600 ogni tre mesi / ¥8.600 all’anno

:

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Vantaggi : Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui: Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC.

In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

: Prezzo : Stati Uniti $17,99 al mese / $49,99 ogni tre mesi / $119,99 all’anno Europa €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno Regno Unito £13,49 al mese / £39,99 ogni tre mesi / £99,99 all’anno Giappone ¥1.550 al mese / ¥4.300 ogni tre mesi / ¥10.250 all’anno

:

PlayStation Plus Deluxe (mercati selezionati) Per i mercati in cui non è disponibile lo streaming nel cloud, offriremo PlayStation Plus Deluxe a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium con un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. I prezzi locali variano in base al mercato.

"I nuovi livelli Extra e Premium rappresentano un’importante evoluzione per PlayStation Plus. Con questi livelli il nostro obiettivo principale è garantire che le centinaia di giochi che offriamo includano i contenuti di prim’ordine che ci contraddistinguono. Al momento del lancio, prevediamo di includere titoli come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri ingegnosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una raccolta che verrà aggiornata regolarmente. Saranno presto disponibili ulteriori informazioni sui giochi inclusi nel nuovo servizio PlayStation Plus.

Al momento del lancio del nuovo servizio PlayStation Plus, PlayStation Now verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore.

Dato che si tratta di un lancio su larga scala, la nuova offerta di PlayStation Plus verrà implementata con un approccio regionale in più fasi. Nel periodo di giugno, inizieremo con un primo lancio in diversi mercati asiatici, a cui seguiranno il Nord America, l’Europa e le restanti regioni del mondo in cui è disponibile PlayStation Plus. Il nostro obiettivo è rendere disponibile il servizio di giochi in abbonamento Playstation Plus nella maggior parte dei territori PlayStation Network entro la fine del primo semestre del 2022. Prevediamo inoltre di ampliare la funzionalità dello streaming nel cloud in altri mercati e forniremo maggiori dettagli in merito in un secondo momento.

Sfruttando oltre 25 anni di esperienza nell’innovazione del mondo del gaming, questo cambiamento dei nostri servizi in abbonamento testimonia il nostro impegno costante per far evolvere i nostri servizi di rete in modo da soddisfare le preferenze dei clienti. Con il nuovo PlayStation Plus, intendiamo offrire un meraviglioso servizio di giochi in abbonamento con contenuti accuratamente selezionati dal nostro team esclusivo di PlayStation Studios e dai nostri partner di terze parti. La nuova versione avanzata di PlayStation Plus consentirà ai nostri fan di scoprire e sperimentare più contenuti che mai e di approfondire il legame con la community PlayStation attraverso esperienze condivise.

Oggi offriamo una piccola anteprima del nostro nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus e, in prossimità del lancio, renderemo disponibili ulteriori informazioni."

Fonte: blog.it.playstation.com



