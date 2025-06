Giochi mensili PlayStation Plus di luglio

PlayStation Plus compie 15 anni: giochi imperdibili, eventi esclusivi e tante sorprese per festeggiare!

Quest’estate segna un traguardo storico per la community PlayStation: PlayStation Plus celebra il suo 15° anniversario. Dall’esordio datato 29 giugno 2010 a oggi, il servizio ha trasformato radicalmente il modo di vivere il gaming su console Sony. Per ringraziare i milioni di utenti che hanno accompagnato questa avventura, Sony Interactive Entertainment lancia un’estate ricca di contenuti, omaggi e iniziative speciali.

I giochi mensili di luglio: tre titoli da non perdere

A partire dal 1° luglio (e fino al 4 agosto), tutti gli abbonati PlayStation Plus potranno mettere le mani su tre titoli di alto livello, selezionati per arricchire l’estate con azione, adrenalina e meraviglia.

??? Diablo IV (PS5, PS4)

Il celebre action-RPG di Blizzard approda su PS Plus. Preparati ad affrontare orde di demoni, personalizzare il tuo eroe e calarti in un mondo oscuro e affascinante, da esplorare da soli o con gli amici. Con un comparto Endgame profondo, dungeon generati proceduralmente, sistema di progressione condivisa e supporto al cross-play, Diablo IV è pronto a catturare decine (se non centinaia) di ore del tuo tempo.

?? The King of Fighters XV (PS5, PS4)

Una pietra miliare nei picchiaduro torna con il suo iconico sistema a squadre 3 contro 3. Con ben 39 personaggi, animazioni fluide e un netcode ottimizzato per il gioco online, KoF XV è perfetto sia per i veterani sia per i nuovi arrivati. In esclusiva per PS Plus, è incluso anche il costume “Classic Leona”, omaggio nostalgico ai fan della saga.

?? Jusant (PS5)

Un'esperienza poetica e contemplativa ti attende in Jusant, un'avventura di scalata tra enigmi ambientali e atmosfere evocative. Esplora i resti di una civiltà perduta, padroneggia gli strumenti da arrampicata e lasciati guidare da un misterioso compagno fluido e luminoso. Un viaggio intimo e stimolante, ideale per chi cerca qualcosa di diverso.

Speciali attività estive per il 15° anniversario

Per celebrare come si deve i 15 anni di PlayStation Plus, Sony ha organizzato una serie di iniziative dedicate agli abbonati, disponibili già da questo mese:

?? Prova WWE 2K25 (Premium)

Per gli appassionati di wrestling, è disponibile una versione di prova di WWE 2K25, l’ultima incarnazione della celebre serie. Salta sul ring e sperimenta tutta l’energia del wrestling professionistico.

??? Anteprima di Monster Hunter Wilds (Premium)

Dal 30 giugno, i cacciatori virtuali potranno affrontare una demo esclusiva di Monster Hunter Wilds, nuova e promettente iterazione del franchise Capcom.

??? Sconti esclusivi sullo Store (27–29 giugno)

Un weekend di offerte speciali attende gli iscritti: titoli come Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII e Star Wars Outlaws saranno proposti a prezzi ribassati solo per i membri PS Plus.

?? Pacchetto Valorant gratuito

Tutti gli abbonati possono riscattare un bundle gratuito per Valorant che include oggetti estetici esclusivi, tra cui accessori arma, spray e punti Radianite.

?? Sconto su film Sony Pictures Core (Premium)

Fino al 12 agosto, chi ha un abbonamento Premium può acquistare fino a 2.000 film con uno sconto del 15% direttamente dalla propria console.

?? Weekend multiplayer gratuito (28–29 giugno)

Tutti i giocatori PlayStation, anche senza abbonamento, potranno accedere gratuitamente al multiplayer online per tutto il weekend. Un’occasione perfetta per provare titoli co-op o competitivi.

