Apex Legends svela gli aggiornamenti della Next-Gen con l’evento Collezione Guerrieri

EA e Respawn Entertainment hanno rivelato le versioni native della nuova generazione di Apex Legends per Playstation 5 e Xbox Series X|S in merito al lancio odierno del nuovissimo evento Collezione Guerrieri a tempo limitato. A partire da ora fino al 12 aprile, l'evento Collezione Guerrieri presenta il ritorno della modalità di Controllo 9v9, una nuova mappa delle arene, cosmetici limitati all’evento, il cimelio di famiglia di Crypto.





Una scaletta dettagliata dell'evento a tempo limitato può essere trovata nel post del blog qui e di seguito: Aggiornamenti sulla Next-Gen: I giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X vedranno miglioramenti con questa ultima patch, tra cui output 4k, gameplay completo a 60 Hz, HDR, Shadow Maps a risoluzione più elevata e distanze del LOD maggiori.

La modalità Controllo è tornata - La modalità Controllo 9v9 tornerà per un tempo limitato di due settimane, questa volta con l'aggiunta del Trattamento Tossico sul Canyon dei Re.

The Caustic Treatment (Il Trattamento Tossico) -Il Trattamento Tossico è stato convertito in un campo di battaglia a tre punti per il controllo sul Canyon dei Re. Il campo di battaglia è ora dotato di copertura aggiuntiva, zipline, skydive launcher, un hovertank e molto altro per consentire un maggiore equilibrio e un flusso migliore.

La nuova Mappa delle Arene: Deposito - La nuova mappa sovrasta lo skyline di Malta presso la Hammond Manufacturing Tower, completamente automatizzata. Chiamati in codice Drop-Off, i combattenti di Arena requisiscono di notte di nascosto il posto per feroci scontri sotto il cielo intriso di smog.

Articoli dell’evento - L'evento introduce un nuovo set di 24 cosmetici a tema a tempo limitato, tra cui skin come la skin di Ash "Cacciatrice sintetica", la skin di Octane “Trucco e inganno”, la skin di Horizon “Perla di Olympus”, quella di Lifeline “Survivalista” e altre ancora.

Tabellone premi - Ciascuna settimana dell'evento ha il proprio tabellone premi. I giocatori possono guadagnare punti e aggiornare le loro sfide ogni giorno. L'evento Collezione Guerrieri presenterà anche un'estensione sfida che premia con quattro distintivi unici i giocatori che la completano durante l'evento. I giocatori possono tuffarsi in Apex Legends: Ribellione oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.



