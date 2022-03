Mid-Season Invitational 2022 sbarca in Corea del Sud

Riot Games annuncia oggi che il Mid-Season Invitational (MSI) si terrà dal 10 al 29 maggio a Busan, Corea del Sud.

I migliori team delle 12 leghe regionali si contenderanno il titolo di Campione MSI. Per la prima volta dai Worlds 2019, i team si sfideranno dal vivo sul palco della Bexco Exhibition Hall di fronte a un pubblico internazionale. Le informazioni sui biglietti per partecipare all’evento saranno presto disponibili.

“La Corea del Sud è stata una delle nazioni precorritrici nell’industria degli esport per decenni,” dichiara Naz Aletaha, Global Head of LoL Esports. “Siamo davvero emozionati di onorare la tradizione di questo paese negli esport, di celebrare la passione dei fan Coreani e di portare per la prima volta in Corea tutto il talento dei team professionistici MSI. Busan è stata un’incredibile cornice per i Worlds 2014 e 2018, e non vediamo l’ora di tornarci per assistere alla sfida tra i migliori team di League of Legends al mondo.”

FORMAT DEL TORNEO

I migliori team delle 12 regioni competeranno in Group Stage, Rumble Stage e Knockout Stage.

10-15 maggio: Le squadre saranno sorteggiate in TRE gruppi di QUATTRO per giocare un doppio round robin al meglio di uno all'interno del loro rispettivo gruppo durante la FASE A GRUPPI.

18-22 maggio: I due migliori team di ogni Gruppo passeranno al RUMBLE STAGE, dove i sei rimanenti team si sfideranno per in un doppio round robin al meglio di uno.

27-29 maggio: Infine, i migliori quattro team avanzeranno al KNOCKOUT STAGE, dove competeranno in round a eliminazione diretta al meglio dei cinque. Alla fine della battaglia, i due team rimasti si scontreranno nella Finale per eleggere il miglior team di League of Legends della prima metà della stagione competitiva. Il vincitore si aggiudicherà il trofeo e il titolo di Campione MSI 2022.

BUSAN, COREA DEL SUD

Busan è la seconda città più popolosa della Corea ed è considerata la casa degli esport - Gwangalli Beach è una spiaggia di Busan di 1,4 Km dove si sono svolte le finali 2004-2010 di StarCraft Brood War ProLeague. Inoltre, anche la più grande convention annuale di gaming Sud-Coreana, G-Star, ha trovato casa a Busan. La città costiera è conosciuta anche come la Città dei Festival e dei Film, evidenziando la sua importanza nella cultura, nella musica e nell’arte.

Riot Games ha già organizzato altri eventi globali in Corea del Sud, inclusi i Wolrds 2014 e i Worlds 2018.

"Siamo davvero felici di ospitare gli MSI 2022 a Busan," dichiara Park Heong-joon, sindaco di Busan. "Busan è la mecca degli esport e ha ospitato alcuni dei più importanti tornei esport al mondo. La città di Busan ha unito le forze con l’industria del gaming per creare professionisti dell’esport, oltre ad un’arena dedicata, la BRENA. Prendetevi il tempo di visitare Busan City durante gli MSI 2022 dato che non vediamo l’ora di accogliervi di persona." Il sindato Park ha poi aggiunto, "Busan è una delle città candidate all’EXPO 2030. Il Torneo MSI 2022 rappresenta un’importante opportunità per l’assegnazione degli EXPO, offrendoci la possibilità di mostrare al mondo quanto Busan sia unica. Sono felice di darvi un caloroso benvenuto a Busan, cuore e pilastro dell’industria del gaming."

Maggiori informazioni sull’evento lolesports.com.

