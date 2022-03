Flavio Insinna a L'Eredità : Il risparmio va fatto sulle spese militari

Nella puntata de "" in onda venerdì 25 marzo,ha distolto l'attenzione dal gioco per esprimere una posizione personale su un tema di attualità molto dibattuto. A sorpresa, pochi minuti prima del Tg1, il conduttore interrompeva la tensione del gioco finale, la ghigliottina, la cui soluzione era la parola, per commentare: “. Non arrabbiatevi, per me ilsi dovrebbe faree con quei soldi si dovrebbero costruire scuole, ospedali, case. Io taccio... Lo sai che ho ragione". Il tg all'interno di un game show: "La parola è salva, stasera. In tal caso, ho ragione. Ilsi deve farearmi”, ha ribadito ancora

La trasmissione, registrata nei giorni precedenti, è andata in onda il giorno dopo i vertici internazionali dove il presidente del Consiglio Mario Draghi ha assicurato che "l'Italia rispetterà l'impegno, come tutti gli altri governi occidentali", come richiesto dalla Nato, di aumentare fino a 2 la spesa militare % del PIL. Per coincidenza, la posizione di Insinna si è trasformata in un vero e proprio attacco al governo, alla prima rete di servizio pubblico in una fascia oraria molto apprezzata dai telespettatori.

