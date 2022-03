Ultime Guerra Ucraiana : a Kiev russi ritirano truppe

L'esercito ucraino ha affermato che laha ritirato leche circondavanodopo aver subito perdite significative nell'ultima operazione. Lo riferisce il Guardian citando l'ultimo report dell'esercito ucraino. "Le forze armate dell'Ucraina - riporta il rapporto - continuano a infliggere perdite significative al nemico russo". Intanto il ministero della Difesa russo ha rilasciato un video in cui si vedono blindati delle forze aviatrasportate in movimento nella regione di

Il blocco navale russo della costa ucraina sul Mar Nero ha di fatto isolato Kiev dal commercio marittimo internazionale. Lo afferma il ministero della Difesa britannico. La marina di Mosca continua a colpire con missili in varie parti dell'Ucraina. "Nelle Ultime 24 ore non ci sono stati cambiamenti significativi nella disposizione delle truppe russe", sostiene l'intelligence britannica. "La russia guadagna la maggior parte del terreno nel sud intorno Mariupol, dove continuano intensi combattimenti.

Al prossimo round di negoziati tra l'Ucraina e la russia,in Turchia, le priorità di Kiev saranno la "sovranità e l'integrità territoriale". E' quanto ha dichiarato in un video il presidente ucraino, Zelensky. "Sono d'obbligo garanzie efficaci di sicurezza. Ovviamente, il nostro obiettivo è la pace e il ritorno alla vita normale nel nostro Paese". Ieri, Zelensky ha detto a cronisti russi indipendenti di essere pronto a discutere di "Garanzie di sicurezza e status neutrale e non nucleare" dell'Ucraina.

Nel suo ultimo rapporto operativo, l'esercito dell'Ucraina sostiene che la russia avrebbe ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative. Il ritiro ha "significativamente ridotto" l'intensità dell'avanzata di Mosca, aggiunge lo stato maggiore delle forze armate ucraine. I funzionari militari affermano poi di ritenere che la russia stia trasportando missili 'Iskander' a Kalinkavichy, nel sud est della Bielorussia.



In un video circolato online, si vedono soldati ucraini sparare alle ginocchia a prigionieri russi durante un'operazione nella regione di Kharkiv. Per il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych: "Il governo lo sta prendendo molto sul serio e ci sarà un'indagine immediata. Siamo un esercito europeo e non prendiamo in giro nostri prigionieri. Se è accaduto davvero, si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile". Secondo il capo delle forze armate ucraine Zaluzhnyi sarebbe una montatura per screditare l'Ucraina.

