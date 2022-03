LEGO libera la forza con i nuovi set Diorama di Star Wars

Il Gruppo LEGO libera il lato chiaro della forza con i nuovi set Diorama LEGO Star Wars

Il Gruppo LEGO rivela una nuova collezione di set a tema Star Wars,per trasportare i fan all’interno delle loro scene preferite della trilogiaoriginale… in formato mattoncino! Date il benvenuto ai super galattici Diorama LEGO Star Wars!

I tre nuovi set riproducono scene iconiche di “Star Wars: Una nuovasperanza” e “Star Wars: L’Impero colpisce ancora”. Un’idea originale dacostruire ed esporre con fierezza, capace di regalare agli appassionati dellasaga e del mattoncino un nuovo modo per vivere le loro passioni.

Ispirato all’episodio IV “Star Wars: Unanuova speranza”, il set Diorama Volosulla Trincea della Morte Nera LEGO Star Wars invita i costruttori aricreare l'avvincente inseguimento di Darth Vader a LukeSkywalker, che – insieme all’Alleanza Ribelle – combatte per distruggerela Morte Nera. Mentre si completa la costruzione, è d’obbligo ripensare alle memorabiliparole di Darth Vader "La Forzascorre potente in lui".

Il viaggio continua con il set DioramaCompattatore di Rifiuti della Morte Nera LEGO Star Wars che riproduce la drammaticascena di “Star Wars: Una nuova speranza”, dove Luke Skywalker, HanSolo, Chewbacca e la principessa Leila Organa sono temporaneamente intrappolati, subito dopo aver liberato quest’ultima dal blocco di detenzioneAA-23. Ricco di dettagli autentici tra cui paretimobili, un Dianoga e personaggi famosi come C-3PO, R2-D2, Han Solo, LukeSkywalker, Chewbacca e la Principessa Leila. I fan impazziranno per tuttiquesti particolari! E per completare questo momento leggendario, l'argutaosservazione di Han Solo: "Una cosaè certa, saremo tutti molto più magri".

Infine, per "sentire la Forza", basterà trovare il proprio equilibrio conil set DioramaAddestramento Jedi su Dagobah LEGO Star Wars. Il suggestivo modellino permette agli Jediin addestramento di rivivere i momenti nellacapanna del Maestro Yoda™ nelle paludi di Dagobah, ricreando i dettagli diquesta scena iconica di “Star Wars: L'Impero colpisce ancora”. All’interno,anche le minifigure che rappresentano ipersonaggi di Yoda, Luke Skywalker e R2-D2.

I nuovi set saranno disponibili per il pre-ordine dal 24 marzo su LEGO.com. Dal 26 aprile 2022, invece, i prodotti saranno disponibili nel LEGO Store, su LEGO.com e presso i migliori negozi di giocattoli al prezzo di 59,99 € - 89,99 €.



Diorama Compattatore di Rifiuti della Morte Nera LEGO Star Wars sarà venduto esclusivamente nei negozi Mornati Paglia, oltre che nei negozi LEGO e su LEGO.com.

Ulteriori dettagli sui prodotti

Diorama Volo sulla Trincea della Morte Nera LEGO Star WarsPrezzo: 59,99 €Età: 18+Pezzi: 665

Misure: 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

Diorama Addestramento Jedi su Dagobah LEGO Star WarsPrezzo: 79,99 €Età: 18+Pezzi: 1.000

Misure: 16 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 17 cm di profondità.



Diorama Compattatore di Rifiuti della Morte Nera LEGO Star WarsPrezzo: 89, 99 € Età: 18+Pezzi: 802Misure: 10 cm di altezza, 21 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

