GF Vip 7, Alessio Lo Passo si candida: il suo appello a IGOSSIP.it

Alessio Lo Passo ha lanciato un appello al conduttore e autore televisivo Alfonso Signorini in vista della settima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Il bellissimo ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha espresso il suo grande desiderio di tornare sul piccolo schermo dopo la sua brutta esperienza del carcere. L'influencer, modello e star di OnlyFans ne ha parlato in una lunga ed esclusiva intervista rilasciata al noto sito di cronaca rosa, IGOSSIP.it.

Oggi vive a Tenerife in Spagna con la sua fidanzata, l’influencer e modella curvy Federica Pacela. Alessio Lo Passo ha dichiarato ai microfoni di IGOSSIP.it: “Ho seguito il GF Vip e mi è piaciuto molto. Una bella edizione, a mio parere. Bellissima la presenza di Manuel Bortuzzo e bellissimi i suoi messaggi importanti. Mi ha fatto poi molto sorridere la storia di Alex e Soleil, che hanno portato avanti il programma con la loro “chimica artistica”, il loro “amore libero” e tutte le tarantelle connesse (e anche “disconnesse”, direi…). Ho apprezzato la coerenza di Davide, che davo per vincitore sin dall’inizio, e Giucas l’highlander… Divertente. Un’edizione diversa dalle solite, non solo per la durata record che non avrebbe retto senza un bel movimento all’interno della casa”.

Per poi rivelare: “Mi piacerebbe molto partecipare per vivere emozioni come quelle viste quest’anno e per far capire che le persone a volte possono cambiare attraverso le tragedie personali che hanno vissuto, ma è inutile far tanti giri di parole: il mio recente passato mi ha sbarrato ogni strada. Questa è la verità. Ho una storia molto forte da raccontare, persino socialmente utile, perché io sono l’esempio estremo di ciò che può accadere se ci si muove male sotto i riflettori della notorietà effimera, oppressi dalla paura che tutto finisca. Non per nulla il mio dramma è iniziato per una “paparazzata” costruita a tavolino nel timore di svanire nel nulla, di diventare invisibile. È una pratica molto in uso tra personaggi più o meno noti. Che se ne parli, magari male, basta che se ne parli… però quanto accaduto a me è andato molto oltre. Troppo oltre. Se ci penso ora è tutto assurdo, ma non posso dimenticare quanto quell’errore si è portato appresso, a catena”.

Ha poi aggiunto: “Ora ho il problema opposto: non poter più essere invisibile. Anche volendo, il mio nome digitato su internet è associato al trono di “Uomini e Donne” e al reato del quale posso dichiararmi innocente in massima parte. Internet non permette di dimenticare, non importa se hai pagato il tuo debito: tu sei “quello”. La mia versione dei fatti nessuno la conosce e si è creato un circolo vizioso. Per sparire è necessario apparire, e spiegare… Quello che ho vissuto e perché l’abbia vissuto – errori miei inclusi – lo racconterò, prima o poi. Non tirerò in mezzo nessuno, parlerò solo di me, della mia esperienza durissima. Devo liberarmi. Ho aspettato il tempo necessario a rimettermi in piedi, ma ora sono pronto”.

Ha poi lanciato una stoccata al mondo della tv: "Seguo molto la tv italiana qui all’isola, molto meno il gossip. Noto soprattutto come che a comparire siano più o meno sempre gli stessi personaggi. Il solito giro, insomma, e se di personaggi senza meriti se ne sono visti tanti negli ultimi anni – io stesso lo sono stato e non mi credo certo chissà chi, intendiamoci – ora davvero non comprendo perché alcuni siano ovunque come il prezzemolo mentre tutti gli altri, anche migliori, siano praticamente spariti. Vedo un gran viavai di “opinionisti” senza argomenti, sempre gli stessi, presenti nei vari salotti… ma anche nei reality c’è un riciclo continuo. Oltre che la meritocrazia, manca la varietà. La noia a volte è mortale, se ne parla tra amici e conoscenti davanti alla tv: la minestra continua a essere quella. In un momento nel quale la gente esce meno (per il covid, ora per il rincaro della benzina e per l’aumento del costo della vita), la tv non rilancia".

