PS5 Pro - nuovi rumor

Un nuovo rumor conferma che PlayStation 5 Pro è molto vicina. Una cosa è sicura, PlayStation 5 Pro si farà! Dai rumor in rete pare proprio che non dovremo aspettare molto. Ma come sarà il design? E l'hardware?

Secondo un insider di nome Foxy, PS5 Pro avrà una potenza di calcolo elevatissima, con almeno il doppio delle prestazioni dell’attuale PS5 standard. Sfrutterà appieno le potenzialità del PlayStation VR2, e potrà contare sull’architettura di Apple con socket prodotti a 4 nanometri. Tutta questa potenza arriverà alla fine del 2023 o poco dopo. Sony pensa giustamente al futuro ma purtroppo molti utenti ancora oggi non riescono a trovare una PS5 standard.Ovviamente nulla è certo si tratta solo di rumor e poco più. Quindi è bene prendere queste notizie per quello che sono.

Altre News per: nuovirumor