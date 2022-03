Sony acquisisce Haven Entertainment Studios Inc

PlayStation Studios dà il benvenuto al primo team di sviluppo di giochi con sede in Canada, che sta progettando un nuovo titolo multiplayer AAA per PlayStation

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per acquisire Haven Entertainment Studios Inc. ("Haven Studios"), uno studio di sviluppo con sede a Montreal formato dall'acclamata developer Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative dietro il franchise di successo di Assassin's Creed.

Fondato nel marzo del 2021 con un investimento di SIE, Haven Studios è guidato da un team di creatori di giochi di prim'ordine con oltre un decennio di esperienza nella collaborazione ad alcuni dei titoli e dei franchise più famosi del settore. Haven Studios sta attualmente lavorando al suo primo progetto, una nuova esperienza live service per PlayStation costruita su un mondo sistemico e in evoluzione, in grado di offrire libertà, emozione e divertimento.

"Haven Studios è uno studio emergente con un team eccezionalmente talentuoso, e siamo lieti di accoglierlo in PlayStation come il nostro primo studio di sviluppo di giochi in Canada", ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "L'attenzione dello studio alla creazione di un gioco multiplayer AAA originale non solo mostrerà la potenza di PlayStation®5 (PS5™), ma amplierà ulteriormente il catalogo diversificato di esperienze di gioco che possono essere trovate solo su PlayStation".

"Abbiamo avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con il team di Haven Studios nell'ultimo anno e siamo rimasti estremamente colpiti dalla crescita e dai progressi del suo primo progetto", ha affermato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. “Jade ha creato un team di livello mondiale con le capacità creative e tecniche necessarie per realizzare un progetto così ambizioso. Apprezziamo la dedizione dello studio nella creazione di un ambiente di gioco collaborativo incentrato sul giocatore e che possa durare per generazioni, e siamo entusiasti di vederli diventare ufficialmente parte dei PlayStation Studios".

"Entrare nei PlayStation Studios offre a Haven la libertà creativa e il supporto senza precedenti per concentrarsi sulla creazione di giochi della massima qualità", ha affermato Jade Raymond, CEO e fondatore di Haven Studios. "Siamo entusiasti di avere l'opportunità di collaborare e imparare da tutti gli eccezionali team che compongono i PlayStation Studios. Intendiamo abbracciare appieno le incredibili capacità di PS5 per creare nuovi mondi che ispirino i giocatori e consentano loro di connettersi in nuovi modi".

Con un team di oltre 60 dipendenti in continua crescita, Haven Studios sarà il 18° studio ad entrare a far parte della famiglia PlayStation Studios. Le operazioni quotidiane successive all'acquisizione continueranno a essere organizzate dal team di gestione di Haven Studios in stretta collaborazione con il team dirigenziale di PlayStation Studios. I termini di questa transazione compreso il costo di acquisizione non sono divulgati a causa di impegni contrattuali.

