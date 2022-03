Roma : 19enne accoltella due ragazzi a Trastevere

La vita notturna violenta e incontrollata torna protagonista nei fine settimana. Due attentati sono avvenuti a Trastevere, in piazza San Callisto e in via Giacomo Venezian a pochi minuti l'uno dall'altro. I feriti - un 17enne e un 18enne - sono stati portati al pronto soccorso del Bambin Gesù e dello Spirito Santo. Le condizioni dei due feriti sono gravi ma non in pericolo di vita.

I carabinieri della Questura di Celio e i carabinieri hanno arrestato l'accoltellatore, un cittadino cileno di 19 anni, con precedenti di litigi e aggressioni, che deve rispondere di duplice tentato omicidio e porto abusivo di un'arma. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti dopo l'episodio, risulta che l'aggressore, poco prima di entrare in azione, è stato visto aggirarsi per le vie secondarie di piazza San Callisto mentre brandiva un coltello in mano. Secondo i testimoni, lo sconosciuto era ubriaco e sotto l'effetto di droghe. Improvvisamente, e senza motivo apparente, si è lanciato per primo contro il minore, ferendolo con il coltello al petto. A pochi metri, in via Venezian, ha aggredito un altro ragazzo, questa volta di 18 anni, procurandogli tre tagli su sopracciglio, orecchio e spalla.

In pochi minuti le 118 ambulanze hanno assistito i feriti e li hanno trasferiti in ospedale. Fondamentali per ricostruire la dinamica della prossima tragedia sono state alcune telecamere di sorveglianza. Il quartiere di Trastevere, insieme a San Lorenzo e Campo de' Fiori, è uno dei luoghi della notte all'aperto capitolina dove in pochi mesi si sono verificati numerosi attentati "armati", sempre contro giovanissimi avventori.

