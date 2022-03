Caro Carburanti Benzina Diesel : Assopetroli minaccia lo sciopero

A causa del taglio delle accise "già lunedì 21 marzo i combustibili da accise stoccati in precedenza" nei magazzini e negli impianti "soffriranno una fortissima svalutazione rispetto al prezzo di carico", quindi "in assenza di rettifiche immediate" vi è un rischio di “enormi danni economici al sistema distributivo”. Lo afferma-Assoenergia in un comunicato in cui esorta il Governo a "fornire indicazioni chiare" affinché le imprese escano "indenni dall'ingente perdita di magazzino". Senza rassicurazioni, "il settore della distribuzione si troverà suo malgrado costretto a mobilitarsi".e Assospiegano che lo stesso Draghi ha sottolineato la necessità di evitare il rischio di svalutazione dei magazzini, pur limitandosi al gas.

«La stessa esigenza ha il settore dei Carburanti, che esige con forza la stessa attenzione e tutela economica. È necessario individuare immediatamente meccanismi compensativi a favore della distribuzione di Carburanti con accise già pagate, per evitare che il taglio delle accise danneggi il settore della distribuzione in misura che non è possibile in alcun modo sostenere”, si legge nel lettera inviata al presidente del Consiglio Draghi, e ai ministri Franco e Cingolani: “Operativamente, quindi, il Governo è sollecitato a fornire indicazioni chiare affinché gli operatori dei magazzini commerciali e la rete dei distributori stradali possano notificare ad ADM l'inventario delle merci presso il momento di inizio e fine del nuovo periodo d'imposta e, soprattutto, si chiede immediata rassicurazione che le imprese coinvolte saranno manlevate dall'ingente perdita di magazzino che, allo stato attuale, rischiano di subire”, concludono.

