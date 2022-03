Orafi e gioiellerie artigianali Made In Italy: un mercato da proteggere

Il settore della gioielleria italiana, stando ai dati raccolti in riferimento al 2021, gode di ottima salute nonostante tutte le avversità che stiamo vivendo. Nel secondo trimestre, secondo uno studio condotto dal Gruppo Intesa San Paolo, la domanda mondiale di gioielli è cresciuta del 60% con un “rimbalzo” avutosi già nei primi tre mesi dello scorso anno.

A che punto si trova il mercato della gioielleria artigianale in Italia?

In questo contesto il mercato italiano della gioielleria artigianale e di lunga data, rappresentato da aziende come Ellius, ha saputo rispondere agli stimoli economici con grande caparbietà.

Molto lo si deve ad alcune conseguenze sociali tipiche dei periodi di crisi, quando le persone risparmiano e cercano di investire in “beni rifugio” come lo sono, per l’appunto, i gioielli e i preziosi. Tuttavia c’è anche da segnalare un ritorno all’acquisto tricolore, quello dei beni prodotti dentro i confini nazionali che abbiamo avuto modo di riscoprire.

Il valore di mercato del settore della gioielleria, quindi, dopo il blocco per cause di forza maggiore dovuto al lockdown dell’anno precedente, ha ritrovato respiro nel 2021 e ha segnato la crescita decisiva anche per l’anno in corso.

Un triennio difficile ma… digitale!

Si è trattato di un triennio difficile ma quanto mai importante per chi lavora in questo campo dal momento che molte delle aziende artigianali operanti sul territorio hanno colto al balzo l’occasione di esportare online le proprie creazioni.

Di conseguenza l’avanzata dell’eCommerce, la volontà di acquistare beni italiani e gli investimenti messi a punto dalla stessa categoria artigiana hanno favorito l’uscita dalla crisi anche se questa, per molti istituti, è ancora pienamente in corso.

Sono queste le ragioni per cui è compito dei consumatori discernere le scelte d’acquisto e propendere verso opzioni che, nel piccolo, tutelano l’intero asset economico nostrano.

Il nostro Paese ha la fortuna di possedere al suo interno risorse di grande valore, spesso più apprezzate fuori dai confini nazionali. La cultura italiana è oggi il simbolo dell’artigianato per eccellenza, del pregio delle materie prime e delle tradizioni storiche tramandate da generazione.

Perché è nostro dovere proteggere questi settori?

Nel caso delle gioiellerie artigianali abbiano dinanzi una vera e propria miniera di conoscenze e pregio a cui si aggiunge il modo in cui sono radicate sul territorio e i rapporti che intessono sia con la domanda che con l’offerta.

Il “fatto a mano” anche nel caso dei beni di lusso è il motore che sostiene l’economia e che ci rende uno dei Paesi più forti nelle esportazioni ma spesso attanagliato dalle contraffazioni. Questo è il sintomo inconfutabile che i prodotti artigianali del nostro Paese sono di rara qualità ed è anche il motivo per cui è nostro compito proteggerli e valorizzarli attraverso scelte di consumo e di acquisto più consapevoli.

Il merito di questo grande capitale va anche alle aziende artigianali, capaci di reagire alla globalizzazione dei mercati offrendo sempre eccellenza e qualità attraverso la tutela delle tradizioni del passato ed il desiderio di innovare guardando al futuro.

