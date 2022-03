LEGO presenta la Macchina del Tempo di Ritorno al Futuro

“GRANDE GIOVE!” IL GRUPPO LEGO VI PORTA INDIETRO NEL FUTURO!

PRONTI PER UN VIAGGIO INCREDIBILE CON

LA NUOVA MACCHINA DEL TEMPO RITORNO AL FUTURO LEGO?





Per tutti i fan del mattoncino che non vedono l’ora di “accendere i motori” della loro passione, il Gruppo LEGO e Universal Brand Development hanno rivelato la nuovissima riproduzione tre-in-uno di uno dei veicoli cinematografici più iconici di tutti i tempi: la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO.

Il set rende omaggio all'inimitabile auto DeLorean vista nella trilogia d'avventura sui viaggi nel tempo di Universal Pictures e Amblin Entertainment. In grado di riprodurre il celebre veicolo del primo, secondo e terzo film, la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO comprende il condensatore di flusso luminoso, la scatola di plutonio, l'hoverboard di Marty e le minifigure di Doc Brown e Marty McFly.



"Universal, Amblin Entertainment e i registi di “Ritorno al futuro” sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set", ha detto Bob Gale, co-sceneggiatore e co-produttore della saga. "Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!”









Per rendere il lancio ancora più speciale, il Gruppo LEGO ha catapultato Doc e Marty in un'altra missione, nel nuovo cortometraggio animato "Brick to the Future". In anteprima su Lego.com/bttf, l'intrepido duo in versione minifigure LEGO correrà nel tempo per cercare di recuperare il flusso canalizzatore perduto.

E non è finita qui! L’azienda danese è tornata dove tutto ebbe inizio per catturare le tre versioni del set accanto alla DeLorean Time Machine originale, ovvero nel famoso Backlot degli Universal Studios di Hollywood dove è stato girato “Ritorno al futuro”.

Il nuovo set Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO è disponibile dal 1° aprile 2022 nei LEGO Store e su LEGO.com e dal 1° luglio 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €169,99.

