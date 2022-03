GFN - sette nuovi giochi si uniscono alla nuvola verde questa settimana

Non si tratta solo di fortuna: è la potenza delle GPU NVIDIA GeForce nel cloud che permette a tantissimi giocatori di diventare dei veri e propri PC gamer sperimentando giochi per PC di qualità incredibile, su quasi tutti i loro dispositivi - anche Mac o dispositivi mobili.

I membri possono giocare a più di 1.000 titoli per PC che acquistano dai negozi di giochi digitali come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Origin e GOG.com. I membri, inoltre, hanno accesso a un intero universo di esclusive PC, titoli che non sono disponibili su altre piattaforme.

I membri che dispongono dell’ abbonamento RTX 3080 - ora disponibile con l’opzione di 1 mese - possono sperimentare la nuova generazione di cloud gaming, con lo streaming del gioco su PC e Mac fino a 1440 pixel e 120 frame al secondo. E, grazie al supporto di NVIDIA DLSS e RTX ON, i vostri titoli preferiti vengono renderizzati con una qualità splendida e cinematografica.

I nuovi titoli di questo GFN Thursday sono accompagnati dall'esclusiva per PCDread Hunger, un gioco multiplayer di sopravvivenza e tradimento.

Ma il gaming non si ferma qui. Un totale di sette nuovi titoli si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, di seguito l’elenco completo:

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (nuovo lancio su Steam )

Tunic (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Syberia: The World Before (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store , 18 marzo)

Blood West ( Steam )

Dread Hunger ( Steam )

Hero’s Hour ( Steam )

Hundred Days - Winemaking Simulator ( Steam ed Epic Games Store)

