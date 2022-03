L’Aggiornamento Invernale di Arcadegeddon è disponibile

Gli uffici di IllFonic sentono ancora il freddo dell'inverno nell'aria. Per questo motivo sono tutti felici di rimanere al caldo e di unirsi alla battaglia per salvare il Gilly's Arcade, grazie al lancio dell'aggiornamento invernale di Arcadegeddon! La community di Arcadegeddon scoprirà alcuni contenuti sorprendenti in questo ultimo aggiornamento: l’inverno porta un nuovo boss, il Data Daemon Fury Boss, un nuovo bioma, Spark City e molto altro. E nel caso non l'aveste già scoperta, la colonna sonora digitale Volumi 1 e 2 è ora disponibile su più piattaforme.

Un nuovo capo si è unito alla formazione per cercare di chiudere il Gilly's Arcade. Devi aiutare a sconfiggere il Data Daemon Fury Boss! Non esitate a portare alcuni amici per unirsi a voi nella lotta per Gilly! Grazie ai moltissimi feedback nella community degli appassionati, che non sempre hanno tempo da dedicare alla corsa all'inseguimento del punteggio più alto, è stato deciso di creare il Boss Loop. Il Boss Loop è un ottimo modo per affrontare una sfida veloce rispetto a una competizione tradizionale in Arcadegeddon. Grazie al Boos Loop si può giocare per sconfiggere i boss e cercare di vincere un oggetto da collezione nella Gilly's Arcade in quei giorni in cui il tempo a disposizione è limitato ma la voglia di divertirsi inalterata.

Sono disponibili anche due nuove armi da provare con questo aggiornamento: il Cannone a Lance e il lanciagranate Miligrade. Inoltre è meglio dedicare un po' di tempo all'esplorazione di Spark City mentre si è connessi! Spark City è un'oasi high-tech nel bel mezzo di un deserto molto caldo ed è stata costruita per generare energia sufficiente a sostenere l'intero pianeta, ma la Fun Fun Co. aveva altri piani. Il vagare attraverso questo nuovo bioma ti farà scoprire i migliori punti panoramici e la ricerca di casse e gabbie nascoste.

C'è ancora molto di più nell'aggiornamento invernale. Per scoprire cosa sta arrivando visita la roadmap sul sito web di Arcadegeddon qui.

