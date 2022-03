Mario Kart 8 Deluxe si arricchisce con 48 tracciati

48 TRACCIATI ADDIZIONALI GRAZIE AL NUOVO PASS PERCORSI AGGIUNTIVI.



UNA SERIE STORICA, CHE IN 30 ANNI HA VENDUTO PIÙ DI 160 MILIONI DI COPIE IN TUTTO IL MONDO



Dal 18 marzo, il noto gioco di corse per Nintendo Switch con protagonisti Super Mario e amici raddoppia il divertimento con un nuovo contenuto scaricabile, che porta il numero totale delle piste disponibili a 96, riconfermandosi come il Mario Kart più ricco di sempre. Mario Kart 8 Deluxe si è infatti sempre posizionato sul podio dei videogame più venduti di tutte le console Nintendo dal 2004 a oggiCon circa 165 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quella di Mario Kart è indubbiamente una delle serie di videogame più apprezzate e conosciute di sempre. Il merito di questa popolarità non va ricercato solamente nel suo gameplay semplice e intuitivo o nella presenza di tanti amatissimi personaggi legati al mondo Nintendo, ma anche e soprattutto nei momenti di divertimento condiviso che riesce a creare: una partita a Mario Kart è sempre un’ottima alternativa per far giocare tutti, ma proprio tutti, in compagnia! La storia di questa iconica saga inizia nel 1992 con Super Mario Kart per SNES e ha, da allora, accompagnato le varie console Nintendo, affermandosi come titolo di successo per diversi hardware. Basti pensare che, a partire da Nintendo DS (2004), Mario Kart è sempre stato nella top 3 dei videogiochi più venduti, collocandosi in prima posizione su Nintendo 3DS con Mario Kart 7, che ha venduto oltre 18 milioni di unità, e su Wii U con Mario Kart 8, che ha invece superato gli 8 milioni.

L’ultimo capitolo della serie, Mario Kart 8 Deluxe, ha confermato questo successo planetario con oltre 43 milioni di copie in tutto il mondo, che lo hanno reso il videogioco più venduto di sempre per la famiglia di console Nintendo Switch. Con 48 piste e più di 40 personaggi detiene già il titolo di Mario Kart migliore e più completo di sempre, ma, a partire dal 18 marzo, l’esperienza di gioco verrà arricchita ulteriormente con l’esclusivo Pass percorsi aggiuntivi. Con questo DLC a pagamento, verranno aggiunti 48 tracciati extra rispetto a quelli già presenti, raddoppiando il divertimento e le possibilità di sfida.



Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi include 48 percorsi rimasterizzati tratti da diversi giochi della serie Mario Kart, che saranno pubblicati in sei Pacchetti da otto piste a partire dal 18 marzo fino alla fine del 2023, al prezzo complessivo di 24,99€. Il DLC è acquistabile su Nintendo eShop e nei negozi, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi. Nel primo pacchetto saranno inclusi il Trofeo Scatto dorato e il Trofeo Gattofortuna, che comprendono i percorsi Promenade di Parigi (Mario Kart Tour), Circuito di Toad (Mario Kart 7), Cioccocanyon (Mario Kart 64), Outlet Cocco (Mario Kart Wii), Neon di Tokyo (Mario Kart Tour), Colli Fungo (Mario Kart DS), Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit) e Covo ninja (Mario Kart Tour), tutti giocabili in locale e online.



In Mario Kart 8 Deluxe, i personaggi più noti della serie Super Mario come Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, così come personaggi di altre serie Nintendo tra cui Link di The Legend of Zelda, Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling dalla serie Splatoon, Fuffi di Animal Crossing, gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi e non solo. I piloti dovranno essere pronti a superare i propri rivali facendo uso di oggetti iconici come la Superstella, che rende i giocatori invincibili per un breve periodo, e il famigerato Guscio Spinoso, che inseguirà e attaccherà il giocatore in prima posizione. In aggiunta alla frenetica azione di corsa, c’è l’uso dell’antigravità, che consente ai giocatori di gareggiare lungo le pareti dei palazzi, su per sorprendenti cascate e di spingere gli avversari per lanciarsi ad alta velocità.



Con il Pass percorsi aggiuntivi, la già ricchissima esperienza di Mario Kart 8 Deluxe si amplia ulteriormente. A partire dal 18 marzo, in esclusiva su Nintendo Switch.



