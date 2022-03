The Cycle: Frontier closed beta su Steam & Epic Game Store

Il prossimo FPS di YAGER offrirà il brivido e la tensione del PvPvE a un pubblico ancora più vasto!

La closed beta finale dello sparatutto in prima persona di YAGER, The Cycle: Frontier, è disponibile da oggi per PC via Steam ed Epic Game Store. A disposizione degli utenti nuovissime funzioni e contenuti aggiuntivi rispetto a quanto visto nella closed beta dello scorso anno, giocata da oltre 350.000 giocatori che hanno contribuito a rendere The Cycle: Frontier uno dei giochi free-to-play più desiderati su Steam.





Un mix perfetto di gameplay multiplayer PvE, PvP e co-op, in partite con matchmaking senza soluzione di continuità ambientate in un affascinante mondo sci-fi dove ogni azione può avere enormi conseguenze sull’economia globale di gioco. La nuova closed beta di The Cycle: Frontier inizia oggi e durerà fino al prossimo 4 aprile. Tra le principali novità:

Fortuna III diventa ancora più pericolosa! Sarà possibile attivare trivelle laser e pompe petrolifiche (viste nel nuovo trailer) per estrarre preziose risorse. Ma i giocatori dovranno difendersi dagli avversari che tenteranno di derubarli. Nuove Campagne di Fazione: tre nuove modalità campagna accompagneranno i giocatori nei loro primi passi in superficie, dove potranno sbloccare preziosi equipaggiamenti e scoprire nuovi dettagli sulla lore di The Cycle: Frontier .

Bright Sands e Crescent Falls sono state migliorate sia per quanto riguarda l’esplorazione sia lato grafico per offrire il perfetto equilibrio fra bellezza e pericolo in Fortuna III. Nuove migliorie generali: l’esperienza di combattimento è stata migliorata, così come l’IA nemica, l’assegnazione del bottino, i tutorial, le ottimizzazioni audio e video e la risoluzione di diversi bug. Tutto questo grazie anche all’importante feedback della community.

Benvenuti a Fortuna III, un mondo abbandonato dove la posta in gioco è alta, ma le ricompense lo sono ancora di più! Scendete sulla superficie e fate incetta di tesori e risorse ma non abbassate mai la guardia: potrete tenere quanto raccolto solo se riuscirete a sopravvivere. Gli errori saranno puniti rapidamente e vi costeranno cari, ma a ogni perdita imparerete una preziosa lezione che vi renderà più forti.

State alla larga dalle bestie assetate di sangue e dagli avidi giocatori armati fino ai denti o, in alternativa, indossate i panni del predatore, fate squadra con amici o alleati occasionali e date la caccia ad altri giocatori per depredarli dei loro tesori. La scelta è vostra: quale strada seguire, quali obiettivi sbloccare, quali combattimenti affrontare o evitare.

Nella vostra base su Prospect Station, potrete utilizzare le risorse raccolte per migliorare gli equipaggiamenti e acquistare nuove attrezzature. Aumente la vostra reputazione con le diverse fazioni per sbloccare nuove skill di combattimento e personalizzare l’attrezzatura con gli strumenti che più si adattano al vostro stile. Grazie alle mappe persistenti e al matchmaking praticamente istantaneo, c’è sempre tempo per una nuova scorribanda in superfice.

L’esplorazione è rischiosa ma la fortuna favorisce gli audaci pronti ad avventurarsi nell’occhio della tempesta!





