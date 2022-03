For Honor Golden Age in arrivo con Anno 6 Season 1

Gli aggiornamenti comprendono il cross-piattaforma, una nuova modalità di gioco e molto altro

Ubisoft annuncia il lancio di For Honor Anno 6 Season 1 - Golden Age il 17 marzo. La storia inizia con una reliquia, un antico calice che ti riporta alla Golden Age di Heathmoor per scoprire le origini dei Wardens grazie a Lord Ramiel, il primo della specie. Potrai scoprire molto sulla storia durante il prossimo evento di lancio, Il giuramento di Wyverndale. Oltre all’evento, al lancio della stagione inizierà la Fase 1 del piano di sviluppo del cross-piattaforma per For Honor, che unificherà tre aree di gioco per il matchmaking tra PC, PlayStation e Xbox.

Per questa Stagione, il gioco cross-piattaforma sarà disponibile per tutte le modalità multiplayer, a parte le esperienze co-op come Custom Match (solo nella Fase 1), Arcade, Training Mode e la campagna. La Fase 2, in arrivo più avanti nell’anno, permetterà di collegarsi con gli amici su piattaforme differenti.

Il giuramento di Wyverndale comprende una nuova modalità di gioco, un pass evento gratuito, armi collezionabili e molto altro. La modalità di gioco avrà luogo nella Mappa Cattedrale, dove le squadre dovranno sfidare l’Eroe di Golden Age, Lord Ramiel. La squadra che si mostrerà degna del rango di Lord Ramie avrà la possibilità di sconfiggere i nemici. Con Anno 6 potrai ottenere la skin Eroe di Lord Ramiel, disponibile al lancio, per 25.000 Steel o 11,99 €. Il Battle Pass sarà disponibile al lancio con 100 livelli di ricompense diverse che riflettono il tema della Stagione.

Con più di 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation®4, Xbox One, PC Windows e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. For Honor può essere giocato anche su PlayStation®5 e Xbox Series X | S grazie alla retrocompatibilità.

Per ulteriori informazioni su For Honor, visita forhonorgame.com

