For Honor Anno 5 Stagione 4: Frozen Shores, disponibile dal 9 dicembre

Un inverno mite permette alle fazioni di riprendersi fino a quando delle navi misteriose giungono al porto di Heathmoor

Ubisoft annuncia che For Honor Anno 5 Stagione 4 Frozen Shores sarĂ disponibile dal 9 dicembre. Un ulteriore aggiornamento, Title Update 2 (TU2), introdurrĂ , nel mondo di For Honor, un nuovo eroe e altre esperienze e ricompense dal 27 gennaio.

Durante un inverno mite, mentre le fazioni si stanno riprendendo dalle perdite causate dalla Tempesta, delle navi misteriosi hanno navigato fino a giungere al porto di Heathmoor.

Dal 9 al 30 dicembre, For Honor offrirà un evento a tempo limitato: Festa Vento Glaciale, durante il quale potrai progredire con il Free Event Pass e ottenere accesso a molte ricompense come un Gesto di Coppia Gang, nuovi Outfit Battaglia, un Effetto e un Ornamento. Ci saranno anche armi da poter saccheggiare. Per 9,99 €, potrai acquistare un Pass Battaglia con contenuti premium che comprendono nuovi Outfit Battaglia, Ornamenti, Esecuzioni, Podio ed Effetti.

A seguito del Terreno di prova dell’ultima stagione, sono stati apportati miglioramenti allo Shinobi, che saranno aggiunti al lancio della nuova stagione. For Honor avrà una nuova sessione di Terreni di prova, dal 30 dicembre al 6 gennaio, che si concentrerà sulle modalità di gioco Dominio e Conquistatore. Cambiamenti per Dominio includono la velocità di cattura, renown, hard point e altri miglioramenti dell’IU.

Il 27 gennaio, Title Update 2 introdurrà un nuovo eroe nel mondo di For Honor, assieme a eventi a tempo e ricompense. Il ritorno dei Giochi di Coalizione permetterà ai giocatori di cimentarsi nella modalità Giostra di Horkos con ricompense che comprendono un Outfit Battaglia, un Ornamento e un Effetto. L’evento ritorno al passato: Contraccolpo del Priore Nero, riporterà nel gioco ricompense e armi originali.

Con oltre 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One e PC Windows, così come per Ubisoft+*, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Si può giocare For Honor su PlayStation®5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità .

