The One: nuovo caricatore di ricarica per tutti i dispositivi Apple

CELLULARLINE PRESENTA THE ONE, ILNUOVO CARICATORE CHE GARANTISCE POTENZA E VELOCITA’ DI RICARICA PER TUTTI IDISPOSITIVI APPLE

The One permette di ricaricare velocemente diversi dispositivi Apple come iPhone, iPad e diversi modelli di MacBook







Lo scorso 8 marzo, durante l’evento Peek Performance, Apple ha presentato diverse novità in arrivo questo mese, tra cui iPhone compatti, iPad aggiornati con nuovo hardware e MacBook performanti. L’evento si è soffermato soprattutto sul nuovo iPhone SE e iPad Air, due dispositivi dotati di 5G e con display Retina ad alta risoluzione. Se da una parte l’iPhone SE si caratterizza per dimensioni compatte e una batteria in grado di assicurare 15 ore di riproduzione video, dall’altra l’iPad Air, in appena 10,9’, assicura 10 ore di navigazione web. Entrambi i dispositivi sono compatibili con la ricarica veloce e possono quindi essere caricati con tempi ridotti.

Da questa caratteristica nasce The One, il nuovo caricabatterie Cellularline da rete da 30W in grado di caricare rapidamente tutti i dispositivi Apple. Grazie alle dimensioni compatte, The One è il caricatore ideale per la mobilità e adatto a tutti gli utenti possessori di più device Apple come iPhone, iPad, Apple Watch e alcuni modelli di MacBook.



Il nuovo caricabatterie dell’azienda reggiana racchiude una potenza massima di 30W e una presa USB-C per sfruttare i cavi più recenti. La potenza di The One permette, inoltre, di sfruttare la funzione di carica rapida di alcuni dispositivi, riuscendo, ad esempio, a portare la batteria di iPhone SE da zero al 50% in appena 30 minuti. Il caricabatterie da rete è ,infine, dotato di una funzione di ottimizzazione per salvaguardare la batteria durante tutto il processo di ricarica.





Altre News per: nuovocaricatorericaricatuttidispositiviapple