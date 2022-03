LEGO: idee regalo per la festa del papà

HAPPY FATHER’S DAY: IL GRUPPO LEGO CELEBRA TUTTI I PAPA’ CON IDEE REGALO CAPACI DI DAR VITA A NUOVI RICORDI, DA COSTRUIRE INSIEME AI PROPRI BAMBINI.

Ad ogni passione il proprio set LEGO: uno in versione Adults e uno dedicato ai più piccoli, per un’esperienza di gioco a due, che mette al centro la condivisione.

Quella per i mattoncini, è una passione in grado di unire diverse generazioni e di costruire, attraverso il gioco, momenti di condivisione bellissimi. Ogni bambino e bambina guarda con occhi sognanti il proprio papà, riconoscendo in lui un punto di riferimento e di ispirazione, da imitare nella vita di tutti i giorni: per questo motivo, il Gruppo LEGO in occasione della Festa del Papà, ha pensato ad alcune idee regalo originali che soddisfano i passion point di ognuno, disponibili in una doppia versione: una pensata per i più grandi e una adatta ai più piccoli.

Una bacheca per due

Non esistono regole quando si parla di creatività. Per tutti i papà e i bambini che condividono l’amore per l’arte, il Gruppo LEGO propone i due set Bacheca messaggi LEGO® DOTS (41951) e Bacheca messaggi grande LEGO® DOTS (41952). La versione Adults e quella Kids, sono pensate per dare libero sfogo alla fantasia, personalizzando disegni e scritte in base all’umore o allo stile dell’arredamento. Quale sarà l’idea più originale?

Ad ognuno la sua due ruote

Un motorino non è soltanto un mezzo di trasporto. Dietro quelle due ruote si nasconde l’indipendenza, l’avventura, il gioco. Con il set Vespa 125 LEGO® (10298), tutti i papà potranno rivivere le emozioni di un’icona senza tempo che ha fatto innamorare intere generazioni: il set ideale per celebrare il simbolo culturale della Dolce Vita con i suoi colori pastello e dettagli autentici come la ruota di scorta, il casco e il mazzo di fiori. E i più piccoli? Saliranno in sella insieme ai papà grazie ad una versione dedicata a loro: con Stunt Bike da impennata LEGO® City (60296), bambini e bambine potranno cimentarsi in incredibili impennate in volo per dare vita a show acrobatici mentre fantasticheranno sulle prossime avventure da vivere insieme.

Insieme verso nuove avventure!

Niente è capace di creare legami indissolubili come una vacanza in giro per il mondo. Per vivere le emozioni di un viaggio formato famiglia, il Gruppo LEGO ha pensato a due veicoli da costruire insieme, uno per gli adulti e l’altro in versione mini: LEGO® Camper van Volkswagen T2 (10279) e Il Camper delle Vacanze LEGO® City (60283). Da una parte un set il cui stile accattivante ricco di dettagli autentici ispirati al vero camper van, farà innamorare tutti i papà. Dall’ altra un modellino per tutti i bambini e le bambine che amano viaggiare con la loro fantasia, ricco di funzioni realistiche, tra cui un angolo cottura accessoriato e una zona notte, per creare giochi di ruolo straordinari. Un’avventura indimenticabile da costruire con il proprio papà!

Adrenalina allo stato puro

Per tutti i papà, i bambini e le bambine appassionate di auto che sognano di sfrecciare a bordo di una nuova e fiammante macchina da corsa, il Gruppo LEGO ha pronti due set per costruire insieme una sfida all’ultima curva! La nuova Monoposto McLaren Formula 1™ LEGO® Technic (42141) è il set per i fan adulti della Formula 1™ nato dalla collaborazione con team McLaren Racing. Ispirata alla vettura reale, include caratteristiche come il motore a cilindri V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale per affrontare la pista con precisione!

E per i più piccoli? Niente paura, sgommeranno con la versione pensata per loro: Street Racer LEGO® Creator 3-in1 (31127), il bolide da gara rosso e verde per chi non vede l’ora di inscenare corse automobilistiche.

Quale delle due versioni conquisterà la pole position?

Non soltanto videogiochi…

Il migliore compagno di joystick si sa… è sempre il papà! Mentre i piccoli costruttori si impegneranno a realizzare Il Capanno della Volpe LEGO® Minecraft® (21178), il set perfetto per i piccoli appassionati di Minecraft® che desiderano portare il loro videogame anche fuori dallo schermo, i loro papà potranno rivivere il divertimento di Super Mario con un set iconico e interattivo che celebra i 25 anni dal lancio del gioco: Blocco LEGO®punto interrogativo Super Mario 64™ (71395). Con i suoi 2.064 pezzi il set è ricco di soprese e di riferimenti che solo i veri fan sapranno cogliere! Due set diversi, per esprimere la stessa passione!

Da supereroe a supereroe

I super eroi esistono… e papà è uno di loro! Per tutti gli appassionati di Batman, non esiste set migliore di Collezione Jim Lee Batman™ LEGO® Art (31205). Durante la costruzione, tramite la scansione del QR code, si potranno ricreare tutte le emozioni dei fumetti, ascoltando tracce audio create su misura per un salto con la fantasia tra le strade di Gotham City. Ma per ogni super eroe che si rispetti, esiste un aiutante pronto a salvare il mondo! Ed ecco che anche i più piccoli potranno proteggere la città con il set Batmobile™: inseguimento di The Penguin LEGO® DC Batman™ (76181): la vettura anticrimine per eccellenza! Con tetto apribile, accesso ai posti di autista e passeggero, quadro di comando e 2 minifigure: Batman e The Penguin! Due set, un’unica missione: spazzare via il crimine dalla città insieme!

Il Gruppo LEGO ha voluto onorare tutti i papà con set pensati per celebrare le unicità dei legami, condividere momenti, ricordi e passioni, attraverso delle proposte in versione adulti e kids.

Tutti i prodotti sono disponibili nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli. Qui di seguito i prezzi consigliati:

Bacheca messaggi LEGO® DOTS (41951) : € 19,99

Bacheca messaggi grande LEGO® DOTS (41952): € 39,99

Vespa 125 LEGO® (10298): € 99,99

Stunt Bike da impennata LEGO® City (60296): € 7,99

LEGO® Camper van Volkswagen T2 (10279): € 159,99

Camper delle Vacanze LEGO® City (60283): € 19,99

Monoposto McLaren Formula 1™ LEGO® Technic (42141): € 179,99

Street Racer LEGO® Creator 3-in1 (31127): € 19,99

Il Capanno della Volpe LEGO® Minecraft® (21178): € 19,99

Blocco LEGO® punto interrogativo Super Mario 64™ (71395): € 169,99

Collezione Jim Lee Batman™ LEGO® Art (31205): € 119,99

Batmobile™: inseguimento di The Penguin LEGO®

