Dieta Sana e Integratori Alimentari per Perdere Peso

Ridurre il peso corporeo con le diete richiede resistenza e la volontà personale di cambiare le proprie abitudini alimentari. Molte diete promettono miracoli in tempi brevi, ma non è sempre così.



L'essenziale in breve:



Diffida delle diete che promettono soluzioni rapide.

Se vuoi perdere peso, devi mettere alla prova le tue abitudini alimentari, così come il tuo stile di vita.

Gli integratori alimentari non servono se non associati ad una dieta equilibrata.



Ci sono numerosi concetti di dieta. Quelli che influenzano il metabolismo, quelle dove l'insulina gioca un ruolo fondamentale, diete drastiche, in cui sono ammessi solo pochi gruppi di alimenti, mentre nessun cibo è vietato nei concetti di dieta mista.

Alcuni integratori alimentari possono aiutarti a perdere peso. Gli integratori alimentari non fanno miracoli da soli, anche se la pubblicità dà quell'impressione, ma possono aiutare a dimagrire se associati a una dieta e a uno stile di vita sano.

Gli integratori alimentari per perdere peso



Il mercato degli integratori alimentari dimagranti è uno dei più fiorenti. Impossibile passare davanti a una farmacia senza vedere pubblicità che pubblicizzano questo o quel drenante, soppressore dell'appetito o altro brucia grassi.



Questi prodotti non possono sostituire una dieta sana e uno stile di vita attivo e la perdita di peso non può essere raggiunta assumendo integratori alimentari se il resto dello stile di vita (alimentazione scorretta e poco esercizio) rimane invariato.



Se si vuole comunque far uso degli integratori alimentari, è importante attenersi sempre alla dose giornaliera consigliata, poiché un sovradosaggio può portare a effetti spiacevoli come nausea o diarrea, a seconda della preparazione.



Il mercato è molto popolato di integratori che possono aiutarti a perdere peso. Ma di cosa si tratta veramente? Sono prodotti come KiloShape, che contengono caffeina, estratto di tè verde, L-carnitina ed altre sostanze che aiutano, tramite l'attivazione del metabolismo, ad eliminare naturalmente i grassi.



In particolare:



Caffeina

La caffeina attiva il sistema nervoso simpatico, provocando il rilascio di acidi grassi dal tessuto adiposo e dai muscoli. Infatti, ci sono studi che dimostrano che la caffeina aumenta la combustione dei grassi in una certa misura.



Tè verde



Secondo gli studi, gli estratti di tè verde possono favorire la combustione dei grassi. Le cosiddette catechine hanno un effetto positivo sul metabolismo. Soprattutto va sottolineata la catechina EGCG.



L-carnitina



La L-carnitina si trova naturalmente nella carne. Viene spesso pubblicizzata per stimolare il metabolismo dei grassi, ridurre la massa grassa e aumentare la massa muscolare. Ciò è dovuto al fatto che un maggiore apporto dall'esterno porta all'accumulo di carnitina nei muscoli, aumentando così la combustione dei grassi.



Questi tre ingredienti, combinati ad altri possono stimolare in una certa misura il metabolismo. Consigliamo cautela con i prodotti provenienti dagli Stati Uniti o da altri paesi non UE, poiché a volte possono contenere sostanze non approvate nel nostro paese e possono causare più danni che benefici alla salute.

La scelta dell'integratore alimentare per dimagrire dipende dall'obiettivo prefissato, dagli sforzi fatti e dal problema che rende difficile il dimagrimento. Ad esempio, gli integratori alimentari diuretici sono consigliati per le persone che hanno difficoltà a perdere peso a causa di fenomeni di ritenzione idrica.



Nel caso di un metabolismo lento e pigro, è meglio favorire integratori alimentari dimagranti come i bruciagrassi che stimolano la perdita di peso. D'altra parte, le persone che hanno difficoltà a gestire la propria dieta dovranno rivolgersi a un integratore alimentare soppressore dell'appetito per regolare il proprio appetito.

Stile di vita sano

Chi vuole perdere peso dovrebbe sempre ricordare che i chili superflui non sono arrivati ????senza motivo. Pertanto, ha senso prima di tutto cambiare in modo permanente la dieta e l'attività nella vita di tutti i giorni.



In concreto, questo significa si dovrebbe mangiare più verdura, frutta, prodotti integrali, latticini, carne, pesce e uova . Soprattutto quando si è a dieta, è essenziale consumare grandi quantità di alimenti ricchi di nutrienti perché contengono una ricchezza di micronutrienti di cui si può venire a mancare a causa della restrizione calorica.

Dovremmo prestare particolare attenzione ai grassi nascosti. Salsicce, pizza, formaggio, snack o pasticcini che contengono solitamente molti grassi saturi. Sebbene il tuo corpo abbia bisogno di grasso, dovresti tenere d'occhio la quantità di grasso e scegliere consapevolmente oli sani o pesce grasso.

Questi contengono gli acidi grassi insaturi che ci sono indispensabili. Quindi preferiamo un condimento per l'insalata fatto in casa con olio d'oliva invece di una salsa pronta.



Lo stesso vale per lo zucchero e altri carboidrati semplici. Invece di panini, pasta, pizza e fast food, che provocano un' aumento dei livelli di zucchero nel sangue, prediligiamo frutta, verdura e prodotti integrali.



Perché quando il livello di zucchero nel sangue aumenta bruscamente, il corpo produce molta insulina per abbattere lo zucchero. Questo processo segnala al corpo che si ha fame innescando voglia di cibo.



Inoltre, il movimento nella vita di tutti i giorni è un fattore decisivo. È relativamente facile muoversi di più:



Andando al lavoro in bicicletta o a piedi

Fare una passeggiata durante la pausa pranzo (fa bene anche alla testa)

Andare al parco dopo il lavoro

Fare sport regolarmente

Conta i passi e fissa un obiettivo (10.000 al giorno sono già un buon risultato)



