NUOVI DETTAGLI SULL’ESPANSIONE POKÉMON GO DEL GCC POKÉMON

Oggi The Pokémon Company International ha rivelato ulteriori informazioni sulla nuova e tanto attesa espansione Pokémon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, una collaborazione speciale ispirata all’amatissimo gioco per dispositivi mobili. Grazie alle anticipazioni sull’espansione, i fan e i giocatori del GCC Pokémon e di Pokémon GO potranno scoprire di più sui fantastici prodotti che li attendono.

La prima ondata di prodotti dell’espansione sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo a partire dal 1° luglio 2022, mentre altri prodotti verranno pubblicati successivamente. Le carte del set saranno disponibili all’interno dei seguenti prodotti.

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione premium Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione speciale Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Scatole da collezione Pokémon GO - Poké Ball del GCC Pokémon

Miniscatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Mazzi Lotta V Pokémon GO del GCC Pokémon (incluso il set con due mazzi)

Collezione Portamazzo Premier Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezioni con spilla Pokémon GO del GCC Pokémon

Ulteriori dettagli su questa espansione in collaborazione verranno rivelati all’approssimarsi della data di pubblicazione. Per ulteriori informazioni sul GCC Pokémon, visita il sito

Pokemon.it/TCG

.

