LEGO dà il benvenuto al nuovo set LEGO Peach

È IL MOMENTO DI LEGO PEACH! IL GRUPPO LEGO AGGIUNGELA PRINCIPESSA PEACH AI PERSONAGGI DELL’UNIVERSO LEGO® SUPER MARIO.



LEGO Super Mario Starter Pack Avventure diPeach, che include il personaggio interattivo LEGOPeach, è stato appena rivelato insieme al nuovissimo e attesissimo Pack espansione Castello diPeach



Billund, 10 marzo2022 - Il Gruppo LEGO ha annunciatoche LEGO Peach entrerànell'universo di LEGO Super Mario,la linea di prodotti sviluppata insieme a Nintendo.LEGO Peach si unisce a LEGO Mario e LEGO Luigi per permettere ai fan dicontinuare a costruire le proprie avventure con LEGO Super Mario. Con LEGOSuper Mario Starter Pack Avventure di Peach, che sarà disponibile dal 1° agosto 2022, infatti, i giocatori saranno ingrado di potenziare la loro avventuracon opzioni ancora più divertenti grazie all'introduzione dell’iconicaprincipessa.

LEGO Peach aggiunge lasua inconfondibile voce e i suoi effetti sonori nell’universo LEGO SuperMario. Tutti e tre i personaggi interattivisaranno ora disponibili in Starter Pack separati - o da integrare con ilmondo di LEGO Super Mario. Con lo Starter Pack Avventure di Peach, ifan potranno guadagnare monete digitali e scoprire varie possibilità di giocomentre aiutano la principessa a cavalcare l'altalena e ad aprire i regali,sconfiggere i nemici come Lemmy eFiammetto ea fare amicizia con Toad giallo. I personaggiinterattivi di LEGO Peach, LEGO Mario e LEGO Luigi sono in grado diconnettersi tra loro (due alla volta) via Bluetooth. In questo modo, igiocatori potranno salutarsi, festeggiare e fare squadra per sconfiggere inemici, guadagnando monete digitali e bonus extra. La modalità a due giocatorifarà guadagnare ancora più monete, rendendo molto più divertente il gioco incompagnia. Con l'uscita del nuovo set ad agosto, i personaggi interattivisaranno anche in grado di ottenerericompense, mangiando i frutti trovati nei nuovi set o regalandoli ad altripersonaggi - per aggiungere ancor più divertimento alle avventurenell'universo di LEGO® Super Mario.

Oltre ad annunciare ufficialmente lo Starter Pack di Peach, il Gruppo LEGO staanche lanciando l'attesissimo LEGO® Super Mario™ Packespansione Castello di Peach. Il castello vanta una serie di sfidefantastiche, tra cui far cadere Ludwig dalla nuvola, riparare il ponte rotto esalutare Toadette. È anche dotato di una sala del trono costruibile che puòruotare per svelare Bowser! Ci sono altre divertenti sorprese da scoprire nelcastello, come un quadro Bob-omb con un Action Tag segreto e una torta con unGoomba nascosto all'interno.

La novità è stata condivisa anche in un video postato dal Gruppo LEGO e daNintendo all'inizio della giornata.

"Peach è talmente amata dai fan che non abbiamo potuto fare a meno diinserire il suo personaggio e l'iconico castello al nostro amato mondo di LEGOSuper Mario", ha detto Simon Kent, CreativeLead, del Gruppo LEGO. "Negli ultimi due anni abbiamo aiutato gliappassionati ad essere il più creativi possibile con i loro personaggipreferiti, ed è per questo che abbiamo gradualmente costruito l'universo conpiù set di espansione, Character Pack e Power-Up Pack. L'anno scorso abbiamoaggiunto Luigi Starter Pack LEGO Super Mario per dare vita ad un’avventura a due giocatori, eora siamo entusiasti di poter arricchire l'elemento relazionale del gioco,portando anche LEGO Peach nell'azione. Pronta per i riflettori,LEGO Peach avrà un ruolo importante: si unirà al viaggio deifamosi fratelli per sconfiggere i nemici e guadagnare più monete possibili".

I richiestissimi LEGO Super Mario Adventures interattivi con Peach Starter Pack e Pack espansione Castello di Peach sono l'ultimaestensione della popolarissima linea di prodotti LEGO Super Mario, lanciata nel 2020. Risultato di una partnership unica tra Nintendo e il GruppoLEGO, la linea di prodotti vanta ora i tre Starter Pack, 17 Expansion Set, unaserie di Power-Up Pack e Character Pack, oltre a due set per adulti.

Tutti i set offrono ai fan infiniti modi per espandere, ricostruire,personalizzare e creare le proprie emozionanti sfide. L’esperienza dicostruzione altamente interattiva regala agli appassionati di Super Mario e delgioco LEGO un divertimento assicurato e una nuova modalità di interagire con iloro personaggi preferiti in formato mattoncini. Le istruzioni per costruiretutti i set e i pacchetti saranno disponibili sull'app LEGO Super Mario.

Altre News per: legobenvenutonuovolegopeach