LEGO porta i fan in alta quota con il nuovo set LEGO Concorde

ALLACCIATE LE CINTURE, IL NUOVO SET LEGO CONCORDE STA PER DECOLLARE!

Il Gruppo LEGO porta i fan e le fan del mattoncino in alta quota con il nuovo set LEGO Concorde. Considerato da sempre uno degli aerei più iconici e famosi della storia e un capolavoro di ingegneria, il Concorde era in grado di viaggiare a una velocità doppia rispetto a quella del suono e, da oggi, è disponibile anche in formato mattoncino.

Costruito negli anni '60 nell'ambito di una joint venture tra Regno Unito e Francia, il Concorde è stato il primo aereo commerciale supersonico per il trasporto di passeggeri. Questo set, composto da 2.083 pezzi è un accurato modello in scala dell'aereo, che può essere esposto in casa grazie al supporto da esposizione, posizionando l'aereo in mattoncini sia in modalità di volo che in modalità inclinata, per simulare il decollo e l'atterraggio.

Il set, ricco di dettagli, ha untetto rimovibile per mostrare il lussuoso interno della cabina, il carrello di atterraggio, il muso e la visiera inclinabili.





Il nuovo set LEGO Concorde sarà disponibile presso i LEGO Store e su LEGO.com a partire dal 4 settembre 2023 in esclusiva per i clienti LEGO Loyalty. Dal 7 settembre 2023 per tutti i clienti presso i LEGO Store e su LEGO.com, al prezzo di 199.99 €.



Altre News per: legoportaaltaquotanuovolegoconcorde