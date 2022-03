Ultime Notizie Ucraina Mosca, evacuazione Sumy quasi completa : ancora bimbi tra vittime

L'dasta per finire. Lo comunica il governatore della regione nord-orientale dell', spiegando che "dopo le 19.30 il checkpoint chiude perché il regime di cessate il fuoco è stato concordato fino alle 21". "Al momento, i cittadini vengono evacuati con i propri veicoli. La colonna è partita in direzione della città di Romny". La città diha subito pesanti attacchi russi negli ultimi giorni ed ètagliata fuori dal resto del Paese. Ventuno persone sono state uccise in un attacco aereo ieri notte.

Sono risuonate a Kiev e in altre città dell'Ucraina le sirene antiaeree. Lo riferisce la Bbc, mentre le forze armate ucraine affermano di mantenere il controllo della capitale. Allarme antiaereo anche a Kharkiv e Vinnytsia, L'esercito ucraino parla di due morti, tra cui un bambino di 7 anni, nei bombardamenti a Chuhuiv, a est di Kharkiv. Altri due bambini sono rimasti vittime delle bombe su Malyn, a ovest di Kiev. Qui le vittime sarebbero complessivamente cinque.

l ministro degli Esteri russo Lavrov e l'omologo ucraino, Kuleba, si vedranno domani in Turchia: lo conferma il ministero degli Esteri russo, dopo l'annuncio di Ankara. E'il primo incontro del genere dall'inizio della guerra il 24/2 Lavrov sarà a un forum internazionale a Antalya, dove avverrà il "contatto" con Kuleba, ha detto stamane la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. L'incontro è stato proposto dal ministro degli Esteri turco Cavusosoglu, che aveva indicato di tenerlo in forma trilaterale alla sua presenza.

L'agenzia Fitch ha declassato il rating russo da B a C e sottolinea il rischio "di un imminente default". Si tratterebbe di una "dichiarazione di insolvenza", che renderebbe irreversibile l'isolamento finanziario di Mosca. E' una delle conseguenze per le sanzioni dell'Occidente. L'ulteriore aumento di sanzioni e proposte che "potrebbero limitare il commercio di energia aumenta la probabilità di una risposta politica da parte della Russia che includa almeno il mancato pagamento selettivo dei suoi obblighi di debito sovrano".

La centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhya sarebbe ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. Lo riferisce la Guardia nazionale russa. Circa 240 militari ucraini a guardia della centrale avrebbero deposto le armi "per tornare a casa", aggiungono i militari di Mosca, che precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente. "Le forze di occupazione russe torturano il personale operativo della centrale di Zaporizhzhia". Così il ministro dell'Energia dell'Ucraina H Herman Halushchenko su Facebook.

La Cina valuta l'acquisto o l'aumento di partecipazioni in società russe nel settore energetico e delle materie prime, come il colosso Gazprom e il produttore di alluminio United Co. Rusal. Lo riporta Bloomberg, citando fonti anonime a conoscenza del dossier. Pechino è in trattative con le sue aziende statali, tra cui China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminium Corp. of China e China Minmetals Corp. per cogliere qualsiasi opportunità d'investimenti in società russe.

Tra i rifugiati in arrivo nell'Ue "i minori non accompagnati sono ad altissimo rischio. Potrebbero diventare vittime di criminali che vogliono sfruttare i bambini per il traffico o per altri scopi criminosi". E' l'allarme di Ylva Johansson, commissaria Ue per gli Affari interni nel suo intervento al Parlamento europeo. "Abbiamo Notizie che dei criminali hanno preso bimbi dagli orfanatrofi in Ucraina, hanno attraversato le frontiere con questi bambini fingendo di essere i genitori e poi li hanno sfruttati".

