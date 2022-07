Spazzolino Elettrico Oclean X Pro con tecnologia sonica

Ci sono molti modelli di spazzolini elettrici sul mercato, ma dietro questa apparente ricchezza si cela una bassa diversità di funzioni e tecnologia. Se alcuni spazzolini elettrici sono solo prodotti base vibranti o oscillanti, altri, come lo spazzolino elettrico Oclean X Pro, diventano assistenti intelligenti per aiutarci a ottimizzare l'igiene orale quotidiana.

La tecnologia sonica dello spazzolino Elettrico Oclean X Pro



Sempre più persone passano dallo spazzolino tradizionale a quello elettrico approfittando della democratizzazione dei prezzi di molte marche. I vantaggi di uno spazzolino elettrico in termini di prestazioni di pulizia, sono subito palpabili fin dal primo utilizzo, si rimuovono in modo efficace i residui di cibo e si riesce ad eliminare anche la famosa placca dentale, che si deposita sui nostri denti a nostra insaputa.

Lo svantaggio degli spazzolini elettrici è quello di poter stressare le gengive correndo il rischio di lavarsi i denti in modo troppo aggressivo soprattutto se si hanno già le gengive sensibili.



È in questo contesto che la tecnologia sonica dello spazzolino elettrico Oclean X Pro ci viene in aiuto con una spazzolatura di alto livello, ancora più intelligente.



Lo spazzolino elettrico Oclean X PRO utilizza la tecnologia sonica, che non è oscillante-rotante come i modelli entry-level del tipo Oral B per capirci. Questa tecnologia consiste nell'effettuare vibrazioni estremamente rapide per pulire i denti.



Lo spazzolino Oclean X PRO è un'evoluzione del modello Oclean X rilasciato nel 2019. Incorpora le sue principali caratteristiche, tra cui un touch screen per il controllo e un migliore monitoraggio della spazzolatura.

Spazzolino Elettrico Oclean X Pro Design e Funzionamento

Lo spazzolino viene consegnato in una bella confezione ordinata, accompagnata dal supporto per la ricarica senza contatto e da un cavo USB.

Anche dal punto di vista estetico il produttore ha giocato una buona carta proponendo la scelta di quattro colori: blu, viola, rosa e verde.

Il blocco del caricatore è innovativo, funziona anche come supporto e permette di tenere lo spazzolino in posizione verticale appoggiato sopra al lavandino oppure attaccato al muro. Per fare ciò, c'è una piastra magnetica posizionata sotto il mini caricatore/supporto con un adesivo 3M. Lo spazzolino rimane quindi fissato da un sistema magnetico interno.

Oclean X PRO è certificato impermeabile IPX7 e resiste anche sott'acqua per molto tempo, non teme nulla. Nella parte anteriore dello spazzolino c'è un piccolo touch screen a colori da 0,9 pollici ben definito.



La schermata è personalizzabile sfruttando i tanti temi nell'app. Questa schermata consentirà l'accesso all'ora/data, al livello della batteria, alla selezione della modalità di pulizia, alle statistiche sulla spazzolatura ecc.

Con lo spazzolino viene fornita una testina composta da tre tipi di filamento, ma il produttore offre molti altri tipi di spazzole da scegliere in base alle proprie esigenze o preferenze.

Per far funzionare al meglio lo spazzolino è necessario scaricare sul proprio smartphone l'applicazione Oclean. Una volta accoppiato lo spazzolino tramite Bluetooth, l'app aggiornerà il firmware alla versione più recente.

Verrà quindi avviata una procedura guidata che permetterà di scegliere il miglior programma di spazzolamento in base al nostro tipo di dente, colore o abitudini come il consumo di caffè o tabacco. Quindi suggerisce un programma di pulizia.

È possibile scegliere anche da soli tra i 13 programmi offerti. Le spiegazioni sono intuitive il che rende semplice la selezione. Ci sono programmi per tutte le esigenze: pulire i denti ipersensibili, lavarsi le gengive, pulire gli apparecchi ortodontici ecc.

Per i più esigenti è anche possibile creare il proprio programma composto da più fasi, pulizia/sbiancamento, massaggio o sensibile e durata. L'intensità della pulizia è regolabile in 32 livelli.



Lo spazzolino elettrico Oclean X Pro rimane semplice da usare. Basta premere un solo pulsante per riattivarlo e un secondo per attivare la modalità di spazzolatura programmata.



Nella schermata principale viene visualizzato un conto alla rovescia. Ogni 30 secondi un cambio di vibrazione ti informa in modo da poter cambiare la zona della bocca da pulire.



Il numero massimo di vibrazioni al minuto è 42.000, un numero enorme e molto più alto rispetto alla generazione precedente che ne annunciava 31.000.



Lo spazzolino mostra le prestazioni al termine dello spazzolamento tramite una rappresentazione cromatica dei denti con un punteggio (bianco = ben pulito, blu = non sufficientemente pulito).

Premendo a lungo il pulsante, il menu delle impostazioni dello spazzolino viene sbloccato. È quindi possibile navigare con movimenti laterali o su e giù. Senza dover passare attraverso lo smartphone, è quindi possibile regolare la modalità, il tempo o la forza di spazzolamento.



Ci vuole sono un po' di pratica per capire come sono collegati gli schermi. Per l'autonomia il produttore comunica circa 40 giorni.

La ricarica della batteria da 800 mAh richiederà solo due ore per essere completa. Non c'è bisogno di lasciarlo permanentemente in carica, il che non è nemmeno raccomandato.



Lo spazzolino Oclean X Pro è venduto su Amazon

Lo spazzolino Oclean Pro X nel colore che più vi piace è in offerta su Amazon ad un prezzo che si aggira (a secondo del colore) intorno ai 49,99 euro invece di 73 euro.

Inoltre oclean.com potete acquistare 8 testine di ricambio con uno sconto imperdibile del 50% a $19.99 e se acquisti qui due Oclean Brush Head Refills P3 8-Pack un ulteriore sconto del 20% con il codice : 20OFFA - al prezzo finale di $31.98.

