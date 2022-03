Precarica GTAV e GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

In più, dettagli sulla Selezione carriera di GTA Online

Il precaricamento di Grand Theft Auto V eGrand Theft Auto Online è ora disponibile per chi li ha prenotati in formato digitale tramite il negozio della console PlayStation 5 o Microsoft Store.

Queste nuove versioni di GTAV e di GTA Online usciranno il 15 marzo e prevedono nuove modalità grafiche, tra cui una risoluzione fino a 4K, un frame rate fino a 60 frame al secondo, miglioramenti alle texture, opzioni HDR e ray tracing, tempi di caricamento più rapidi, audio 3D, funzionalità specifiche per la piattaforma e altro ancora.

In più, puoi trasferire i progressi della modalità Storia dal tuo sistema PS4™ o da Xbox One caricando un salvataggio sul Social Club di Rockstar Games, e potrai trasferire il tuo personaggio di GTA Online* dal 15 marzo. Chi vuole continuare la sua avventura sulle piattaforme di ultima generazione riceverà anche una Karin S95 modificata dagli esperti di Hao’s Special Works, oltre a una serie di colorazioni Camaleonte utilizzabili su tutti i veicoli.

La Selezione carriera

Come abbiamo accennato la scorsa settimana, GTA Online includerà la Selezione carriera per la nuova generazione di console. Abbiamo pensato queste modifiche per chi vuole ripristinare il proprio personaggio e ricominciare con il piede giusto nel mondo criminale di Southern San Andreas.

Grazie alla Selezione carriera accederai a GTA Online con una proprietà commerciale, un veicolo e un’arma e la possibilità di aggiungere miglioramenti utili e un po’ di GTA$ extra.

Scegli tra una selezione dei percorsi di carriera più popolari di GTA Online: Biker, Dirigente, Manager di night club o Trafficante d'armi. Riceverai 4.000.000 di GTA$ per acquistare tutto ciò che ti serve. Scegli una di queste quattro carriere per assicurarti di avere una proprietà commerciale e una vasta gamma di missioni in cui tuffarti immediatamente: potrai espanderti e cimentarti in nuove carriere mentre prosegui nella tua avventura.

Dopo aver selezionato una carriera, usa i tuoi 4.000.000 di GTA$ per acquistare articoli essenziali scegliendoli tra una vasta gamma di proprietà, veicoli e armi. Puoi scegliere tra quelli basilari, come una proprietà senza modifiche o miglioramenti, in aggiunta a un’arma e a un veicolo, oppure optare per proprietà già modificate e personalizzate, veicoli di lusso e abbastanza armi per riempire il tuo armadietto. Dipende tutto da come vuoi spendere il tuo bonus: potrai portare con te un massimo di 1.000.000 di GTA$ in GTA Online.

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online saranno disponibili in versione digitale sul negozio della console PlayStation 5 e Microsoft Store a partire dal 15 marzo e su supporto fisico a partire da aprile. Continua a seguirci per maggiori dettagli.

Altre News per: precaricagtavonlineplaystationxboxseries