Inaugurata la mostra Come vento nei capelli di Palmiro Taglioni

Sabato pomeriggio ha aperto i battenti “Come vento nei capelli”, la Mostra dello scultore veliterno Palmiro Taglioni. Tredici opere dedicate alle donne, nella settimana della Festa della Donna, in un percorso che racconta la figura femminile nelle sue suggestioni più variegate. La mostra, organizzata dall’Associazione Memoria ‘900 con il patrocinio del Comune di Velletri, ha richiamato oltre centocinquanta persone nella Sala delle Lapidi al primo piano del Municipio.

La presidente dell’Associazione Memoria ‘900, Emanuela Treggiari, ha sottolineato la volontà di celebrare l’8 marzo partendo dai simboli e dalle splendide emozioni che le opere di Taglioni suscitano negli spettatori. La storica dell’arte Arianna Fiandra, curatrice della Mostra e del catalogo, ha invece sottolineato il legame tra le opere di Taglioni e le emozioni dello stesso autore che trasmette nell’atto creativo la propria interiorità. Sono intervenuti anche la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Velletri, Sara Solinas, e l’Assessora alla Cultura del Comune di Lariano, Maria Grazia Gabrielli, che ha visitato la mostra insieme al Sindaco Maurizio Caliciotti e all’Assessora Chiara Colasanti.

Visibilmente emozionato, Palmiro Taglioni ha accolto i tantissimi visitatori all’interno della mostra e dopo il taglio del nastro tutti hanno potuto apprezzare le opere – risalenti all’epoca del lockdown – che hanno due comuni denominatori, il vento e le donne, entrambi simboli di libertà. Commosso il ricordo dell’Assessora Romina Trenta, recentemente scomparsa, e a cui tutte le iniziative che orbitano intorno a questo 8 marzo sono dedicate.

"Volevo ringraziare in primis, per l'inaugurazione, il Comune di Velletri, per averci fornito i locali, l'Associazione Memoria '900 nelle persone della presidente Emanuela Treggiari e del vice-presidente Rocco Della Corte insieme a tutti i soci per come è stata allestita la mostra, e alla storica dell'arte Arianna Fiandra per la collaborazione. Sono davvero soddisfatto di come è stata montata l'esposizione e del numero altissimo di persone intervenute, persone di tutte le età: questa è stata la bellezza, dai bambini piccoli alle persone più grandi, un taglio verticale di persone che mi hanno chiesto spiegazioni sulle opere e le hanno apprezzate. In molti hanno chiesto di poter ritornare in settimana per visitare meglio tutte le opere. Erano due anni che non esponevo, a causa della pandemia, ed è stata una splendida apertura di mostra: mi auguro che prosegua così per tutta la settimana. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al sindaco del Comune di Lariano, Maurizio Caliciotti, e agli assessori Gabrielli e Colasanti, per essere intervenuti".

La mostra propone un percorso ordinato, che è desumibile dal catalogo, tra le varie creazioni del Maestro Taglioni e resterà aperta fino a sabato 12 (tutte le mattine dalle 10,30 alle 12,30 e di pomeriggio il lunedì, il giovedì e il sabato dalle 15,00 alle 17,00).

