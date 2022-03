PAW PATROL MOTO PUPS: NUOVO CUCCIOLO PER LA SQUADRA DI ADVENTURE BAY

Per la prima volta un cucciolo di gatto entra nella PAW Patrol e si unisce ai cuccioli più amati di tutto il mondo per dare vita a nuove rocambolesche avventure, da ricreare a casa grazie alle moto a tre ruote con motore a frizione, ai cuccioli tematizzati con nuova livrea e zaino accessoriato e ai mini pups

Tornano con tante novità le avventure dei super cuccioli più veloci di tutto l’universo che da lunedì 7 marzo

saranno su Cartoonito (canale 46 dtt) con nuovi elettrizzanti episodi a tema Moto Pups. La squadra di pronto intervento più amata dai bambini di tutto il mondo, è pronta a cimentarsi in salvataggi e adrenalinici inseguimenti a due ruote per le strade di Adventure Bay, in compagnia di un nuovo amico: ad aiutare Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma e Skye in questa lotta al crimine, oltre al fidato bimbo Ryder, è arrivato infatti Wild Cat, il primo super cucciolo felino ad entrare nella squadra.

Con i nuovissimi veicoli tematizzati Moto Pups , ricchi di dettagli traslucidi e fedeli riproduzioni di quelli presenti nella serie tv, i cuccioli potranno sfrecciare come fulmini, sfruttando l’agilità delle due ruote per lanciarsi in strabilianti corse mozzafiato.

Ogni veicolo è dotato di motore frizione e di un meccanismo “a comparsa” di una terza ruota che permette di dare vita a mirabolanti acrobazie e adrenaliniche impennate.

Prezzo al pubblico consigliato € 20,99

Tra le novità anche i cuccioli tematizzati Moto Pups , con una nuova uniforme personalizzata e un badge distintivo per ogni personaggio. Premendo il pulsante che riporta la stessa icona del badge presente sull’uniforme, lo zaino si apre rivelando lo strumento tipico di ogni cucciolo come le ali di Skye, la ruspa di Rubble e l’idrante di Chase.

Prezzo al pubblico consigliato € 10,99

Infine, arrivano i nuovi mini-personaggi tutti da scoprire e collezionare. Nelle confezioni a sorpresa è racchiuso un cucciolo in sella al proprio mini – veicolo.

Prezzo al pubblico consigliato € 3,99

La nuova linea Spin Master PAW Patrol Moto Pups è già disponibile nei negozi di giocattoli e negli store online.

