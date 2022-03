Wonder Boy Anniversary Collection - Pre-order / digital e Trailer

Collezione dell'anniversario di Wonder Boy in edizioni limitate!

Sei giochi - 21 versioni - In una raccolta

Strictly Limited Games aprirà i preordini per la Wonder Boy Anniversary Collection il 6 marzo. Hanno anche rivelato l'ampio elenco di giochi che saranno inclusi in questa raccolta molto speciale.

Festeggiamo un anniversario molto speciale

La leggendaria serie di giochi Wonder Boy ha compiuto 35 anni e per celebrare questa occasione Strictly Limited Games mette insieme una leggendaria raccolta di epiche avventure Wonder Boy che saranno presto disponibili per il preordine come Limited e Collector's Edition per Nintendo Switch e PS4.

Per offrire ai fan del retrò l'esperienza più autentica possibile, la Wonder Boy Anniversary Collection include titoli di varie versioni. Con il porting di sei giochi da console come Master System / Sega MARK III, Mega Drive / Genesis, Arcade e altro. La Anniversary Collection include un totale di 21 diverse versioni differenti!

Titolo originale Versione Porta della console Ragazzo meraviglioso Internazionale/occidentale Arcade (SISTEMA 1) Ragazzo meraviglioso JP SG-1000 Super Wonder Boy JP Sistema Master / Sega MARK III Ragazzo meraviglioso Internazionale/occidentale Sistema Master / Sega MARK III La vendetta di Drancon (Wonder Boy) Internazionale/occidentale Attrezzatura da gioco Ragazzo meraviglioso JP Attrezzatura da gioco Wonder Boy in Monster Land Internazionale/occidentale Arcade (SISTEMA 2) Wonder Boy in Monster Land Internazionale/occidentale Sistema Master Wonder Boy in Monster Land JP Arcade (SISTEMA 2) Super Wonder Boy: Monster World JP Sistema Master / Sega MARK III Wonder Boy: La trappola del drago Internazionale/occidentale Attrezzatura da gioco Wonder Boy III: La trappola del drago Internazionale/occidentale Sistema Master Monster World II (Trappola del drago) JP Sistema Master / Sega MARK III Monster World II: La trappola del drago JP Attrezzatura da gioco Wonder Boy III: La tana dei mostri Internazionale/occidentale Arcade (SISTEMA 16) Wonder Boy III: La tana dei mostri Internazionale/occidentale Mega Drive / Genesi Wonder Boy in Monster World Internazionale/occidentale Sistema Master / Sega MARK III Wonder Boy in Monster World Internazionale/occidentale Mega Drive / Genesi Wonder Boy V: Monster World III JP Mega Drive Mostro mondo IV Internazionale/occidentale Mega Drive / Genesi Mostro mondo IV JP Mega Drive

Questa vasta raccolta di titoli Wonder Boy in versione in fisica sarà disponibile solo su Strictly Limited Games! Strictly Limited Games e Bliss Brain forniranno anche una versione digitale di questa straordinaria collezione - ulteriori informazioni saranno annunciate in un secondo momento.

L' edizione limitata a 4.000 copie per Nintendo Switch e 2.000 copie per PS4 in tutto il mondo sarà disponibile a € 49,99.





È inoltre disponibile una Collector's Edition altamente limitata con oggetti collezionabili esclusivi, tra cui:

Fantastica confezione da collezione

Diorama in acrilico Wonder Boy

Il meglio della colonna sonora

Bellissimo artbook

Gioco di carte

Album di monete da collezione

… e altro!

La Collector's Edition sarà disponibile per 3.000 copie per Nintendo Switch e 1.500 copie per PS4 a € 99,99.





Ci sarà anche una Ultra Collector's Edition che include la maggior parte dei contenuti della Collector's Edition e in più oggetti ancora più esclusivi:

Carillon speciale

Il gioco del personaggio finisce (come i reggilibri, per la tua collezione di giochi)

Una vasta collezione di colonne sonore di Wonder Boy

…e altro ancora!

L'Ultra Collector's Edition sarà disponibile in 999 copie per Nintendo Switch e 499 copie per PS4 a € 149,99.

Edizioni al dettaglio e digitali



ININ Games insieme a Bliss Brain offriranno la Wonder Boy Collection (Nintendo Switch/PS4) incluse quattro avventure leggendarie in versione digitale e in scatola:

Titolo originale Porta della console Ragazzo meraviglioso Arcade (SISTEMA 1) Wonder Boy in Monster Land Arcade (SISTEMA 2) Wonder Boy in Monster World Mega Drive / Genesi Mostro mondo IV Mega Drive / Genesi





La Wonder Boy Collection sarà presto disponibile per il preordine presso i rivenditori in Europa e Nord America. Controlla https://www.iningames.com/games/wonder-boy-collection/ per maggiori informazioni sulla versione standard e gli ultimi aggiornamenti sul gioco!

