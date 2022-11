Ghostrunner 2 - Svelate la prime immagini della concept art

Ghostrunner festeggia il secondo anniversario con stile

Contenuti speciali per la community, anticipazioni sul sequel, informazioni sulla Legendary Ghostrunner Competition e ulteriori sorprese negli store

505 Games celebra con orgoglio il secondo anniversario del titolo cyberpunk-action thriller Ghostrunner.

Fer festeggiare questa ricorrenza, 505 Games, insieme agli sviluppatori e partner One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks , trasmetterà domani una diretta (giovedì 3 novembre alle ore 18:00 italiane) dedicata alla Legendary Ghostrunner Competition che si terrà il 13 novembre 2022. Non mancate, sono previste delle sorprese! La diretta verrà trasmessa qui: https://www.twitch.tv/ 505games

Ghostrunner ha venduto più di 1,5 milioni di unità dal lancio e continua a fornire un'esperienza unica e adrenalinica ai giocatori di tutto il mondo su PC, Xbox One, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Amazon Luna. Nel corso della diretta di domani, il CEO di One More Level Szymon Bryla e il vicepresidente/direttore del gioco Radoslaw Ratusznik condivideranno delle anticipazioni sull'attesissimo sequel e verranno mostrate anche le immagini dei fan della community, i migliori cosplay e le clip di gioco di talentuosi speedrunner