Puzzle Quest 3 gratis a marzo su Steam, App Store e Google Play

505 GAMES ANNUNCIA IL LANCIO GLOBALE DI PUZZLE QUEST 3 PER MARZO 2022 E APRE LE PRE-REGISTRAZIONI

L’attesissimo capitolo della premiata serie originale uscirà per PC e dispositivi mobile il 1° marzo 2022.





Il publisher globale di videogiochi 505 Games ha oggi annunciato chePuzzle Quest 3 (PQ3),un nuovo capitolo dell’innovativo franchise puzzle-RPG, sarà disponibile gratuitamente dal 1° marzo 2022 su Steam, App Store e Google Play. PQ3 è il tanto atteso sequel della serie originale Puzzle Quest, che vanta un sistema di combattimento 1 contro 1 perfezionato e ora realizzato in un mondo di gioco 3D. Oggi inizia anche la campagna di pre-registrazione che permette ai fan di sbloccare ricompense attraverso la partecipazione della community e di dare il via alla loro avventura puzzle.





Puzzle Quest 3 modernizza la popolare serie, offrendo una nuova interpretazione del sistema di combattimento puzzle. I giocatori potranno divertirsi nelle caratteristiche battaglie 1 contro 1 con nuove meccaniche puzzle, tra cui la possibilità di abbinare gemme in 8 direzioni per guadagnare mana e lanciare incantesimi contro i nemici, aprendo nuove possibilità strategiche ad ogni battaglia. La storia del gioco si svolge 500 anni dopo l’originale capitoloPuzzle Quest, nelle già conosciute terre di Etheria, dove gli eroi sono chiamati a salvare il regno da un nuovo male che minaccia la razza dei draghi.





Il trailer di gameplay appena rilasciato mostra cinque classi di eroi che saranno presenti al lancio, a marzo. I giocatori potranno giocare come Paladino, Berzerker, Sciamano, Negromante o Assassino per scatenare potenti incantesimi e sconfiggere nemici in battaglie puzzle attraverso il mondo di Etheria. Il gioco richiama le sue celebri articolate meccaniche RPG e le storyline fantasy che hanno reso l’originale un grande successo, con piani per continuare a introdurre nuove classi e contenuti di gioco nel tempo.







“Più di dieci anni fa abbiamo introdottoPuzzle Quest ai gamer, introducendo un nuovo genere ibrido puzzle-RPG, e abbiamo creato un franchise che va forte ancora oggi, con miglioni di giocatori globali,” ha detto Steve Fawkner, CEO e Creative Lead di Infinity Plus Two. “Sono entusiasta dell’opportunità di poter finalmente continuare la serie e di poter lanciarePuzzle Quest 3 globalmente questo marzo. Abbiamo una grande tabella di marcia davanti a noi, con enormi sorprese che sono sicuro entusiasmeranno i fan, vecchi e nuovi”.





A partire da oggi i giocatori posso unirsi al conto alla rovescia per il lancio visitando il sito web www.PuzzleQuest3.com per partecipare alla campagna di pre-registrazione e sbloccare ricompense gratuite al lancio.





