Luigi Mansi, il giovane artista Italiano che sta spopolando su Instagram e Tiktok con i suoi tatuaggi Iper-Realistici!

Quando si decide di farsi fare un tatuaggio oltre a scegliere il il giusto soggetto, si pensa sempre a quale sia il tatuatore migliore a cui rivolgersi! Fare il tatuatore è un mestiere artistico che richiede precisione e tanta creatività in particolare quando si parla di tattoo iper-realistici.

Il tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti di diverso colore mediante aghi o taglienti vari, sia con tecniche di scarificazione, per ottenere figure e disegni indelebili. La parola tatuaggio è di derivazione tahitiana (da tatau = incidere, decorare la pelle). La pratica del tatuaggio rientra nelle più ampie categorie della “body art” e della “modificazione corporea”.

L’arte del tattoo ha fatto un vero salto di qualità negli ultimi anni, e oggi troviamo tatuatori di grande talento capaci di realizzare opere davvero uniche e sbalorditive. Sicuramente è il caso di Luigi Mansi, tra i migliori tatuatori italiani, e non solo, sta facendo parlare molto di se sui vari social come:

Instagram (237.000 followers)

Tiktok (149,000 Followers)

UNO DEI SUO VIDEO PIU' POPOLARI SU TIKTOK

Giovane artista, tatuatore, a meno di 30 anni può già contare su una grande carriera professionale. Ha collaborato con tatuatori di fama internazionale e partecipato ad alcune tra le più importanti convention al mondo. Delle sue creazioni ne ha parlato addirittura Joe Rogan in uno dei podcast più celebri degli Stati Uniti. Ecco il podcast.

Quando si parla di tattoo realistici si intende quella tipologia di tatuaggi che sembrano essere una fotografia stampata direttamente sulla pelle. Proprio questo è, infatti, il tratto distintivi di questo stile e ciò che lo rende amato da tantissime persone.

Solitamente si tende a prediligere i ritratti di persone care, come i figli ad esempio, ma non solo. Sono di tendenza anche i ritratti realistici di personaggi famosi, serie tv, film e musicisti e celebrità varie.

In questo genere il tatuatore cerca di riportare su pelle tutti i dettagli della fotografia rendendo il lavoro estremamente spettacolare e vero. La cura dei particolari, come le rughe di un volto, le crepe della pelle, la tensione dei muscoli, la lucentezza di un occhio, deve essere a dir poco maniacali per dare l’effetto di profondità e quasi di fotografia.

Luigi si mette a disposizione anche dei giovani e di chiunque voglia imparare i segreti di un mestiere sempre più richiesto dal mercato e molto ambito dagli artisti, tenendo lezioni e seminari che si possono seguire anche online.

Per tutte le informazioni : luigimansi.com

